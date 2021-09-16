台海軍情》提前9年！蔡適應：沱江艦10艘後續艦2027年完工

沱江級巡邏艦後續艦，全案期程將大幅提前。圖為沱江艦。（資料照）

2021/09/16 13:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會今日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，除了6型飛彈、海巡艦艇「平戰轉換」1案之外，以「高效能艦艇」為名的沱江級巡邏艦後續艦，全案期程將大幅提前。民進黨立委蔡適應今透露，原訂2036年才完成的剩餘10艘後續艦，將提前至2027年完成，現役錦江級巡邏艦則會依海軍後續作戰需求，陸續檢討汰除。

根據國防部原定規劃，除了已經服役的沱江艦原型艦、上週成軍的首艘後續艦「塔江艦」，其餘10艘後續艦將於2036年以前完工，除了塔江艦之外，另2艘後續艦原定於2026年完工。

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不過，考量敵情威脅與偵巡需求，層峰去年底已拍板將沱江艦後續艦首批量產期程，提前至2023年以前完成6艘，也就是除了塔江艦之外，另有5艘須在明年、後年陸續完成。

民進黨立委蔡適應今日表示，原本海軍規劃的沱江級量產案將11艘分為三批次，並區分「防空」、「反艦」等構型，全案完成時間訂在2036年。當時他就曾反覆與國防部溝通，傳達時程過長和構型太複雜等疑慮，因此海軍在沱江艦測評和後續檢討下，最終決定統一11艘量產艦構型，並整併第二與第三批次。

蔡適應表示，儘管如此，由於後續8艘尚未建案，在資源有限考量下，確實也有人擔憂能否順利編進預算。他欣見在他的要求下，國防部將剩下的10艘艦一同編入特別預算，全案提早到2027年完成，而錦江級巡邏艦也會依海軍後續作戰需求陸續檢討汰除。

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