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    鍾信心奉獻服務80年 蔡總統頒發首屆護理典範獎

    總統蔡英文（右）今在總統府頒發獎狀和獎座給110年台灣護理典範獎得主鍾信心（左三）。（中央社）

    總統蔡英文（右）今在總統府頒發獎狀和獎座給110年台灣護理典範獎得主鍾信心（左三）。（中央社）

    2021/09/16 12:29

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「110年台灣護理典範獎得主暨中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會理監事」，肯定首屆護理典範獎得主鍾信心副教授在護理界服務近80年，對國家及社會有非常大的貢獻；並再次感謝護理師朋友的付出，以及護理公學會的協助，她也期勉大家一起共同努力，讓護理界成為守護台灣重要的力量。

    總統致詞時恭喜鍾信心副教授得到衛福部第一屆「台灣護理典範獎」，鍾副教授是大家都非常珍惜的國寶，也希望透過獎項能告訴台灣社會，鍾副教授一生為台灣的付出。

    蔡總統說，鍾副教授已經在護理界服務近80年，樹立典範、提攜許多護理界的後進，對國家及社會有非常大的貢獻。尤其鍾副教授曾經擔任台南護理專科學校的創校校長，培育很多護理界的接棒人才，對台灣護理界的發展非常重要。因此，她今天非常榮幸能當面恭賀鍾副教授得獎，也表達最深的感謝和敬意。

    蔡英文並藉此機會感謝護理師朋友，在疫情期間不眠不休的投入，她之前與護理界溝通時，聽到他們的故事都覺得很不忍心，很多護理師怕家人受到影響，都不敢回家；也有為了照顧病患，好幾個小時不能上洗手間、喝水，他們的貢獻跟犧牲真的非常大。她也感謝護理師護士公會全聯會理事長高靖秋、台灣護理學會理事長陳靜敏，在疫情期間為護理師同仁加油打氣、照顧他們的心情，以及在防疫政策及措施給予政府許多幫忙與建議。

    總統最後再次恭喜鍾副教授及其家人，也希望大家一起共同努力，讓護理界成為守護台灣重要的力量。

    總統並頒發「台灣護理典範獎」獎狀及獎章予高雄醫學大學護理學院鍾信心副教授。

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