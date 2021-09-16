為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漢光演習二戰區戰甲雄兵英勇反擊 全殲登陸敵軍

    擔任警戒的機槍兵，全神灌注的神情，令人激賞與敬佩。（記者游太郎攝）

    擔任警戒的機槍兵，全神灌注的神情，令人激賞與敬佩。（記者游太郎攝）

    2021/09/16 12:20

    〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光37號」演習進入第四天，第二作戰區實施反擊作戰操演，陸軍花東防衛指揮部戰車營出動M-60A3TTS戰車、CM-21裝甲人員運輸車及拖式飛彈車等裝備，模擬向已登陸七星潭海岸的敵軍進行反擊作戰，經過一番掃蕩後，登陸之敵在缺乏後援下，全數遭到殲滅。

    第二作戰區（花蓮、台東地區）今天模擬共軍在七星潭沿岸登陸，陸軍花防部立即實施反擊作戰，擔任地面打擊部隊主動的戰車營，上午9時依機動作戰計畫實施戰術機動，進入待機位置後，待命向海岸敵軍目標區發起攻勢。

    戰車營接獲命令後，立即出動戰、甲車自七星潭海灘兩側樹林疾駛而出，迅速對敵軍實施反擊，經過一番激烈交戰、掃蕩後，順利完成灘岸反擊作戰任務，登陸敵軍也全數遭到殲滅。

    完成反擊任務後，戰車營戰、甲車及拖式飛彈車返回待命區備戰，花防部出動加油車為各型車輛進行機動加油作業，回到戰術待命位置後，官兵也揮汗迅速為戰、甲車實施偽裝，避免行蹤及集結區遭敵偵察。

    花防部指出，反擊作戰是漢光演習的重點科目，七星潭沿岸是花蓮地區可能的登陸地區，一旦失守，敵軍將可長驅直入空軍花蓮及佳山基地，反擊成功與否，影響國軍戰力保存甚鉅。

    陸軍花防部戰車營M-60A3TTS戰車，針對七星潭沿岸登陸敵軍，實施反擊作戰。（記者游太郎攝）

    陸軍花防部戰車營M-60A3TTS戰車，針對七星潭沿岸登陸敵軍，實施反擊作戰。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車偽裝後，外觀已與民宅融為一體。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車偽裝後，外觀已與民宅融為一體。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車實施油彈整補作業，與後方急馳而過的台鐵自強號列車形成強烈的對比。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車實施油彈整補作業，與後方急馳而過的台鐵自強號列車形成強烈的對比。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車官兵，忙著將穿甲彈裝入戰車內，動作相當熟練。（記者游太郎攝）

    M-60A3戰車官兵，忙著將穿甲彈裝入戰車內，動作相當熟練。（記者游太郎攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光37號實兵演練 鎮東部隊知本海灘反擊殲敵
    2021/09/16 10:53

    漢光37號實兵演練 鎮東部隊知本海灘反擊殲敵
    漢光反登陸作戰實彈射擊登場 自走砲車火力全開
    2021/09/16 10:30

    漢光反登陸作戰實彈射擊登場 自走砲車火力全開

    台商回流搶買廠辦 聚焦桃捷沿線地段
    漢光演習》金防部聯合反登陸作戰操演 戰車抹紅土偽裝現身
    2021/09/15 17:50

    漢光演習》金防部聯合反登陸作戰操演 戰車抹紅土偽裝現身

    經典神級零食 睽違十年全新口味！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播