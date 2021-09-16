漢光演習二戰區戰甲雄兵英勇反擊 全殲登陸敵軍

擔任警戒的機槍兵，全神灌注的神情，令人激賞與敬佩。（記者游太郎攝）

2021/09/16 12:20

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光37號」演習進入第四天，第二作戰區實施反擊作戰操演，陸軍花東防衛指揮部戰車營出動M-60A3TTS戰車、CM-21裝甲人員運輸車及拖式飛彈車等裝備，模擬向已登陸七星潭海岸的敵軍進行反擊作戰，經過一番掃蕩後，登陸之敵在缺乏後援下，全數遭到殲滅。

第二作戰區（花蓮、台東地區）今天模擬共軍在七星潭沿岸登陸，陸軍花防部立即實施反擊作戰，擔任地面打擊部隊主動的戰車營，上午9時依機動作戰計畫實施戰術機動，進入待機位置後，待命向海岸敵軍目標區發起攻勢。

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戰車營接獲命令後，立即出動戰、甲車自七星潭海灘兩側樹林疾駛而出，迅速對敵軍實施反擊，經過一番激烈交戰、掃蕩後，順利完成灘岸反擊作戰任務，登陸敵軍也全數遭到殲滅。

完成反擊任務後，戰車營戰、甲車及拖式飛彈車返回待命區備戰，花防部出動加油車為各型車輛進行機動加油作業，回到戰術待命位置後，官兵也揮汗迅速為戰、甲車實施偽裝，避免行蹤及集結區遭敵偵察。

花防部指出，反擊作戰是漢光演習的重點科目，七星潭沿岸是花蓮地區可能的登陸地區，一旦失守，敵軍將可長驅直入空軍花蓮及佳山基地，反擊成功與否，影響國軍戰力保存甚鉅。

陸軍花防部戰車營M-60A3TTS戰車，針對七星潭沿岸登陸敵軍，實施反擊作戰。（記者游太郎攝）

M-60A3戰車偽裝後，外觀已與民宅融為一體。（記者游太郎攝）

M-60A3戰車實施油彈整補作業，與後方急馳而過的台鐵自強號列車形成強烈的對比。（記者游太郎攝）

M-60A3戰車官兵，忙著將穿甲彈裝入戰車內，動作相當熟練。（記者游太郎攝）

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