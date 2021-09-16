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    蘇貞昌：莫德納108萬劑和AZ疫苗64萬劑明天抵台

    政府加速爭取疫苗到貨，行政院長蘇貞昌今天上午表示，明天將有政府自行採購108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣。（資料照，政院提供）

    政府加速爭取疫苗到貨，行政院長蘇貞昌今天上午表示，明天將有政府自行採購108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣。（資料照，政院提供）

    2021/09/16 12:06

    〔記者李欣芳／台北報導〕政府加速爭取疫苗到貨，行政院長蘇貞昌今天上午表示，明天將有政府自行採購108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，台灣疫苗到貨量累計已達1700多萬劑，超過當時他在立法院報告時的目標。

    衛福部長陳時中今天在行政院會報告疫苗到貨狀況、BNT校園施打作業。蘇揆裁示時做以上表示。

    行政院發言人羅秉成表示，明天會有政府自行採購108萬劑的莫德納抵台，在完成檢驗封緘作業後，將儘速配送各地施打。

    陳時中說，目前台灣已完成簽約採購的疫苗達6081萬劑、民間捐贈1500萬劑，加上友邦捐贈，疫苗數量加總為8217萬劑疫苗，目前到貨已超過1500萬劑。

    陳時中表示，明天將有一批政府自購的108萬劑莫德納疫苗與64萬劑的AZ疫苗抵台，若加計這兩批將到貨的自購疫苗，台灣到貨量將可超過1700萬劑。

    陳時中說，17日將抵達的莫德納疫苗在完成檢驗封緘作業後，將配送地方政府，讓已接種第一劑疫苗間隔滿10週的長者施打第二劑。

    蘇貞昌會中裁示，台灣能夠控制疫情，都是大家合作努力的結果，政府也透過各方努力採購疫苗，呼籲民眾輪到施打次序時就出來施打，而明天將有政府自行採購108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，疫苗到貨量將達1730萬劑，超過他當時在立法院的報告目標。 至於BNT校園施打作業方面，教育部統計19縣市意願登記結果，達93.83%的學生願意接種。

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