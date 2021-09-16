民眾憂混打成白老鼠 民進黨團：世界各國都有混打研究進行

打疫苗示意圖。（資料照）

2021/09/16 11:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大醫院將展開莫德納和高端混打臨床試驗，有民眾擔心未來莫德納第二劑就要以高端替代，立法院民進黨團今天表示，世界各國都有研究疫苗混打可行性，民眾也不必驚慌說莫德納就要配高端，目前還在研究階段。

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會，針對民眾擔心未來莫德納第二劑將混打高端，恐成為白老鼠，民進黨團書記長蔡適應表示，疫苗就是要幫助人體順利度過疫情，全世界各國都面臨類似問題，單一疫苗無法保證到貨，還有單一疫苗防護力可能不足，所以各國都在研究各式各樣疫苗彼此混打找出最佳解決方案。

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蔡適應指出，台大醫院提案的第一劑莫德納混打第二劑高端也是研究之一，混打對象相信不會只有高端，還會有其他版本，相信主要的醫學中心都會提出混打可行性研究，未來將結果給指揮中心參考，而現在還在研究階段，民眾不用特別驚慌說莫德納是不是就一定要配高端，未來還有許多可行性搭配，相信台灣對於各種疫苗的混打如何達到最好的保護力後續都會有研究。

民進黨團幹事長劉世芳表示，混打實驗是由研究單位根據學術知識判斷，經過人體試驗倫理委員會審查方可進行，黨團也呼籲，台灣是一個言論自由、資訊發達的地方，很多民眾收到來源不明的訊息，可能會引起周遭親友恐慌，還請民眾多加查證。

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