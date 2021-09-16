再批蘇揆對3+11決策「一不四沒有」 邱臣遠揚言明天直球對決

民眾黨立委邱臣遠今召開記者會。（記者塗建榮攝）

2021/09/16 10:58

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院新會期將於明天開議，先邀請行政院長蘇貞昌進行「3+11」決策過程專案報告；民眾黨立委邱臣遠今批，立法院6月17日通過決議，要求行政院組成「3+11」調查小組，3個月過去，行政院還是沒有調查小組、沒有調查報告、沒有會議記錄，全民沒有真相，也不派員出席會議，怒批蘇揆「一不四沒有」，邱誓言明將與蘇揆「直球對決」。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情於今年5月爆發，機組員檢疫規定的「3+11」政策被部分人士認為是肇因；立法院第十屆第四會期即將於明天開議，將邀請行政院長蘇貞昌率閣員至立法院院會進行機師檢疫「3+11」決策專案報告及備詢。

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邱臣遠今在立院召開「蘇揆『一不四沒有』把全民當塑膠，3+11黑箱決策害8百死誰負責？」記者會；邱臣遠批，立法院6月17日通過朝野協商決議，要求行政院在三個月內成立「3+11」調查小組，要提出書面調查報告給立法院。

邱臣遠指出，明天就是屆滿3個月的日子，但是行政院還是沒有調查小組、沒有調查報告，全民沒有真相，行政院所屬的衛福部、交通部、民航局等部會，也不派員參加在野黨所舉行的座談會，批評蘇揆「一不四沒有」，把全民當塑膠。

此外，邱臣遠也將砲口指向立法院民進黨團；邱臣遠說，立院民進黨團總召柯建銘9月初說過，「3+11」調查報告將在立法院正式開議前送進來，但明天就要開議，調查報告還是沒有送進來，且「專案報告不是調查報告」，呼籲民進黨團不應姑息政院藐視國會監督職權的事實、自我閹割，錯把專案報告當調查報告、魚目混珠，替行政單位的錯誤決策護航。

最後，邱臣遠表示，「3+11」事件發生將近4個月，期間看到民進黨政府的傲慢、黑箱，將會在明天的專案報告與蘇貞昌「直球對決」。

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