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    造型首曝光！《新台灣奇案》找來女立委擔綱演出媽祖

    立委陳亭妃（圖中）首次參演電視劇飾演媽祖，近日在台南祀典大天后宮取景拍攝，神明造型首度曝光。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃（圖中）首次參演電視劇飾演媽祖，近日在台南祀典大天后宮取景拍攝，神明造型首度曝光。（記者王姝琇攝）

    2021/09/16 08:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕新台灣奇案劇組日前在台南祀典大天后宮隆重舉辦開鏡儀式，宣布第二單元《思想起》將從大天后宮為起點述說媽祖的故事，其中扮演媽祖角色的正是立委陳亭妃，而她在劇中的神明形象造型也首度在媒體曝光。

    近日有民眾發現祀典大天后宮偶會閉門拍攝，殊不知原來主角正是陳亭妃，過程可說是保密到了極點。據了解，睽違10多年重啟開拍的新台灣奇案，第二單元中媽祖角色的設定更為多元，陳亭妃也為此換了相當多套戲服，首度曝光的神明形象造型，陳亭妃身穿金黃色神衣搭配鳳冠霞披、手持玉如意，氣勢非凡！

    陳亭妃受訪表示，新台灣奇案第二單元共有12集，媽祖角色戲份在全劇不算重，但與過去拍攝的媽祖電視劇相比，此次劇本將媽祖戲分加重且更多元，「也因此這次不只嘗試了媽祖神尊的裝扮，還有祂幻化而成的各種形象，服裝超多。」

    但礙於時間有限，陳亭妃並沒有量身訂製戲服，當初僅向劇組報了身高、體重和肩寬，身形偏瘦的她加上健身有成，原本還擔心戲服不合身，沒想到穿起來絲毫都沒有偏差，她說，就連平時買衣服都要修改的脖圍部分，戲服穿起來也剛剛好，「真的是很難解釋！」

    由於立法院將於明（17）日開議，陳亭妃這幾天的目標就是把前4集戲份拚完。她表示，應製作人郭美珠之邀，6月份才確定接下這檔戲，也是初次體驗拍戲，習慣面對鏡頭也不覺背台詞難，但配合劇情表達語氣及口吻挑戰會比較高；拍戲期間特地安排吃素，祈求全體人員平安，這2天拍下來NG狀況不多，算是順利。

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