國台辦嗆台灣沒資格入聯 立委批：不是中國說了算

中國國台辦發言人朱鳳蓮（見圖）嗆聲，台灣是中國的一部分，根本沒有資格參與聯合國；民進黨立委批評，不是中國說了算，台灣應積極爭取加入。（中央社）

2021/09/15 19:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第76屆聯合國大會（United Nations General Assembly）14日於紐約聯合國總部開幕。對於台灣爭取加入聯合國，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，台灣是中國的一部分，根本沒有資格參與；民進黨立委林楚茵受訪表示，不是中國說了算，現在是台灣最有機會的時刻，政府一定要積極爭取加入聯合國。

朱鳳蓮嗆聲，台灣是中國的一部分，根本沒有資格參與。民進黨當局借機炒作，目的是想搞台獨，純屬癡心妄想，注定失敗。

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林楚茵駁斥，我國有自己的憲法、軍隊、領土、人民，有民主體制可以選出總統，具有實際國家主權，根據聯合國規定，當然可以加入，聯合國是世界性國際組織，不是中國說了算。

林楚茵指出，1949年後國府來台後，台灣處境確實比較辛苦，但台灣也一步一步走到現在，逐漸被世界所承認，這不是台灣搞台獨，而是世界開始認同台灣存在的價值。站在台灣立場，現在是台灣最有機會的時刻，政府一定要積極表態加入聯合國。

林楚茵談及，她近期有與台灣駐匈牙利代表劉世忠聯絡，這幾年外交部的駐外館處都很努力讓世界看見台灣，例如匈牙利等政治立場較親中的國家，外交官就會用軟性的美食外交、文化外交與世界溝通，畢竟要先讓世界承認，才有機會加入聯合國。

她指出，像駐匈牙利代表劉世忠會用二軌、三軌方式，與匈牙利的國會議員建立關係，用文化外交等方式，先讓外國人喜歡台灣。民進黨政府執政以來，在外交方面用了許多突破顛覆手法，替台灣爭取更多國際空間及支持，在還未建交之前，可先從文化、經貿建立關係，都是能拓展台灣外交空間的方式。

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