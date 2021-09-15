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    蔡英文肯定蕭美琴、謝長廷、謝志偉 爭取疫苗有目共睹

    民進黨主席、總統蔡英文今在民進黨線上中常會上，特別點名肯定駐美代表蕭美琴、駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉，並感謝第一線外交人員的努力。（資料照）

    民進黨主席、總統蔡英文今在民進黨線上中常會上，特別點名肯定駐美代表蕭美琴、駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉，並感謝第一線外交人員的努力。（資料照）

    2021/09/15 16:58

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今在民進黨線上中常會上，特別點名肯定駐美代表蕭美琴、駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉，並感謝第一線外交人員的努力。她表示，在這波防疫作戰中，無論在外交戰場、還是爭取疫苗的過程中，他們全力以赴的成果，國人有目共睹，請大家務必做他們的堅強後盾，給在前線奮戰的同志更多的支持和肯定。

    蔡英文表示，星期五立法院就要開議，這個會期有五大預算案要處理，行政院也有優先法案要推動。隨著疫情受到控制，後續振興五倍券就要上路。各項政策的推動，需要黨公職同仁齊心努力，該說明的要努力說明，該辯護的也要全力辯護，展現執政黨的責任和能力。

    蔡英文提及，昨天也是聯合國大會開議，過去一年多來，我們跟理念相近的國家，分享防疫物資和經驗，一起努力對抗疫情。台灣是有能力為世界做出更多貢獻，台灣人的健康權益，也不應該被忽視。因此，聯合國及周邊組織，不應該因為對岸的政治壓力，把台灣排除在外。我們也期待，有更多國家能夠站出來，支持台灣有意義地參與國際社會。

    蔡英文接著說，面對艱難的外交處境，她要特別肯定第一線外交人員的努力。她並點名，在美國的蕭美琴大使跟她的團隊、在日本的謝長廷大使跟他的團隊、在德國的謝志偉大使跟他的團隊，都是我們優秀的駐外外交人員。

    蔡英文說，在這波防疫作戰中，無論在外交戰場、還是爭取疫苗的過程中，他們全力以赴的成果，相信國人有目共睹。請大家務必做他們的堅強後盾，給在前線奮戰的同志更多的支持和肯定。

    蔡英文最後感謝日本提供台灣第五批AZ疫苗50萬劑，並提醒國人，本週六開始就是中秋節連假，目前疫情雖然受到控制，但絕對絕對不能鬆懈，連假期間請大家務必遵守指揮中心的指引。

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