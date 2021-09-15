綠黨民代做民調 不分黨派過半數支持竹竹合併升格

綠黨委託民調顯示，不分黨派皆支持竹竹合併升格。（取自綠黨臉書）

2021/09/15 15:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日「大新竹合併升格」議題在新竹地區引發熱議，綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁和竹北市民代表陳冠宇委託民調公司調查，發現有56.5%新竹縣市民眾明確表態支持合併升格，其中各黨派傾向皆過半支持，不分黨派共推大新竹合併升格為民眾期待。

綠黨指出，綠黨3名民代聯合委託山水民調公司電訪1614位新竹縣市民眾意見，電訪時間為今年9月10日至9月14日，聯合委託的民意調查中，有一項指標值得每一位關心新竹地區城市發展的政治工作者們放在心上，那就是在表態參與新竹地區首長選舉的政黨中，其支持者無論各黨派皆過半支持「新竹縣市合併升格為直轄市」。

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綠黨表示，民調顯示，其中發起大新竹合併倡議的新竹市長林智堅，其所代表之民進黨支持者有74.2%的新竹民眾支持合併升格，而率先響應並提出修法升格直轄市的新竹縣長楊文科，其所代表之國民黨支持者亦有52.9%表達支持，另外台灣民眾黨與時代力量的支持者中，也分別有56.6%與65.3%贊成新竹縣市合併升格直轄市。

綠黨新竹地區的3位民代也一致認同，既然不分黨派的民眾皆對於大新竹的城市發展有著更多的願景，那不論各黨派的政治人物都應 放下自身的成見與算計，一起理性的討論與思考如何回應民眾期待才是新竹之福。

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