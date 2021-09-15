為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批中央見死800人才不敢強推高端 柯文哲譏「塔綠班很可怕」

    台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，全力目標就希望全民都打兩劑高端疫苗，但見到已800多人染疫死亡，再強推恐「政權不保」。（資料照，台北市政府提供）

    台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，全力目標就希望全民都打兩劑高端疫苗，但見到已800多人染疫死亡，再強推恐「政權不保」。（資料照，台北市政府提供）

    2021/09/15 14:22

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，全力目標就是希望全民都打2劑高端疫苗，但見到已800多人染疫死亡，再強推恐「政權不保」，所以現在有什麼疫苗就打什麼，而他國如波蘭所贈都是較便宜的AZ疫苗，也導致當前台灣疫苗涵蓋率低，但若「逆時中」又會挨打，看到電視台、網路都在罵自己，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕。」

    資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》今播出柯文哲專訪；柯再轟中央疫苗政策，直言不僅未規劃、甚至又不想花太多錢買疫苗，研判中央原打算全力目標就是讓全民都打兩劑高端疫苗，但疫情爆發後、現在已死了800多人，若再推高端「你不要命了、這個政權都不保了。」

    柯文哲自誇「我很聰明」，但仍想不透為何台灣買不到疫苗，質疑此攸關人民生命，難道「世界上有這麼壞的一群人嗎？」目前其他國家如波蘭所贈的都是較便宜的AZ疫苗，「送我們什麼就打什麼」，完全無規劃；而北市府雖已編列預算準備採購第三劑疫苗，但此應為國家基本責任，卻讓老百姓自己購買疫苗，實非正常國家該有現象。

    柯文哲更喊話執政黨「不用害怕」，參選2024年總統「我只是來亂的」，但當前凡事若有「逆時中」又會挨打，現在每天看電視、網路都在罵柯文哲，一有PO文立即被攻擊，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土+1！桃園20多歲女確診 匡列45名接觸者追感染源
    2021/09/15 14:14

    本土+1！桃園20多歲女確診 匡列45名接觸者追感染源
    日本3市連傳輝瑞疫苗混入異物 皆為同批號
    2021/09/15 13:16

    日本3市連傳輝瑞疫苗混入異物 皆為同批號

    全台唯一波灣富裕債
    聯合國大會開議 路透：美將籲全球70％人口於2022年打完疫苗
    2021/09/15 13:05

    聯合國大會開議 路透：美將籲全球70％人口於2022年打完疫苗
    新北今+0 餐飲內用、公有場館明起可望開放
    2021/09/15 12:47

    新北今+0 餐飲內用、公有場館明起可望開放

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播