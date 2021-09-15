批中央見死800人才不敢強推高端 柯文哲譏「塔綠班很可怕」

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，全力目標就希望全民都打兩劑高端疫苗，但見到已800多人染疫死亡，再強推恐「政權不保」。（資料照，台北市政府提供）

2021/09/15 14:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，全力目標就是希望全民都打2劑高端疫苗，但見到已800多人染疫死亡，再強推恐「政權不保」，所以現在有什麼疫苗就打什麼，而他國如波蘭所贈都是較便宜的AZ疫苗，也導致當前台灣疫苗涵蓋率低，但若「逆時中」又會挨打，看到電視台、網路都在罵自己，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕。」

資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》今播出柯文哲專訪；柯再轟中央疫苗政策，直言不僅未規劃、甚至又不想花太多錢買疫苗，研判中央原打算全力目標就是讓全民都打兩劑高端疫苗，但疫情爆發後、現在已死了800多人，若再推高端「你不要命了、這個政權都不保了。」

請繼續往下閱讀...

柯文哲自誇「我很聰明」，但仍想不透為何台灣買不到疫苗，質疑此攸關人民生命，難道「世界上有這麼壞的一群人嗎？」目前其他國家如波蘭所贈的都是較便宜的AZ疫苗，「送我們什麼就打什麼」，完全無規劃；而北市府雖已編列預算準備採購第三劑疫苗，但此應為國家基本責任，卻讓老百姓自己購買疫苗，實非正常國家該有現象。

柯文哲更喊話執政黨「不用害怕」，參選2024年總統「我只是來亂的」，但當前凡事若有「逆時中」又會挨打，現在每天看電視、網路都在罵柯文哲，一有PO文立即被攻擊，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法