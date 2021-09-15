中市勞工局辦外送員課程卻未通知外送工會 民代要求市府改進

台中市外送平台服務產業工會於今年4月成立。（周永鴻服務處提供）

2021/09/15 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市勞動檢查處本週為外送員舉辦「健康促進體驗課程」，但台中市外送平台服務產業工會卻未收到相關訊息，勞工局只提供活動資訊給兩大外送平台，請平台協助宣傳。市議員周永鴻與產業工會理事長李建明要求勞工局針對新興產業應加強輔導工會，並多提供各式資源。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明表示，台中市勞檢處本週舉辦三場「健康促進體驗課程」，請來講師教外送員舒緩筋骨的健身操與保健技巧。但針對外送員舉辦的活動，勞工局沒有告知外送產業工會，反而提供資訊給foodpanda和Ubereats兩大外送平台，請平台幫忙宣傳。

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他在平台App收件匣看到活動推廣時有些錯愕，因為勞工局竟只透過資方，而沒有告知工會活動訊息。

周永鴻表示，勞工局為外送員規劃系列活動立意良好，但沒有找外送員產業和職業工會合作，甚至沒有告知資訊很奇怪，工會是勞工集合爭取權益的團體，而勞工局為增進勞工權益，更應該加強與新興產業工會合作，並提供各種資源輔導工會。

周永鴻與李建明要求勞工局，應加強與外送產業工會合作，提升外送員權益。

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