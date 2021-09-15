民調：5成6新竹縣市民贊成竹竹合併 7成反對竹竹苗合併

綠黨3名民代委託民調公司調查結果。（取自綠黨臉書）

2021/09/15 13:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日「大新竹合併升格」議題在新竹地區引發熱議，綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁和竹北市民代表陳冠宇委託民調公司調查，發現有56.5%新竹縣市民眾明確表態支持合併升格，僅24.8%反對；而對於竹竹苗合併，不同意高達71.6%。綠黨指出，如果有政治人物意圖將「竹竹苗」送作推，首先可能會面對新竹縣市民意的反彈。

綠黨指出，綠黨3名民代聯合委託山水民調公司電訪1614位新竹縣市民眾意見，電訪時間為今年9月10日至9月14日，發現不僅有7成以上新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有56.5%民眾明確表態支持合併升格，僅24.8%的民眾反對，可見大新竹合併升格對於民眾以及竹科人來說，應該已是長久潛伏人心的集體需要。

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綠黨表示，調查總計有67.0%的新竹人認為升格有助於分配到合理的中央補助，62.0%新竹人同意升格有助於提升竹科在國際上的戰略地位，另也有62.1%的受訪新竹人認為，合併升格可提升交通、防疫等城市治理效能。

綠黨指出，然而從民調結果也能觀察到，新竹縣市民眾對於升格的列車是否納入苗栗縣，幾乎是一面倒的反對，當被問到有人提出苗栗縣應該跟新竹縣市合併一起升格直轄市，竟有高達71.6%的新竹縣市民眾不同意，僅有20.35%的新竹人願意和苗栗縣併再一起。

綠黨表示，有人說新竹縣、苗栗縣皆為客家族群佔人口多數的縣市，但民調發現，即便是新竹縣市的客家族群，同樣有69.6%比例不願意接納苗栗縣，暫且不論甚麼原因造成大新竹民眾對於苗栗縣的明顯排拒，也暫且不論苗栗縣的生活圈比較接近台中或是新竹，可以肯定的是，如果中央或地方政治人物意圖將「竹竹苗」送作推，首先可能會面對新竹縣市民意的反彈。

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