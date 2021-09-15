擾亂主席選戰？ 國民黨選監會決定撤回張亞中移送考紀會案

國民黨主席參選人張亞中（圖）移送考紀會案，國民黨選監會決定撤回。（資料照）

2021/09/15 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會13日決議以黨主席候選人張亞中攻擊對手朱立倫，涉嫌違反競選公約等規定，移請中央考紀會查明，並暫停舉辦分區政見說明會，引發黨內外質疑後，今天上午召開第6次會議決定撤回原決議，將改為行文給4位黨主席候選人，要求大家不能再彼此相互攻訐。

與會者指出，國民黨主席候選人江啟臣所指定的選監委員陳明義，今天在會中正式提案，要求撤銷將張亞中移送考紀會的不當議決，會中大家無異議通過。

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國民黨中央選監委員張雅屏在會中表達13日臨時會議無效主張，要求中央選監委員會公開道歉，否則解散選監委員會，另行重組，但據了解，其他與會者自認沒有做錯事情，最後以忍辱負重、相忍為黨為由，封殺了張的訴求。

某位選監委員表示，委員要嘛就自己辭職，哪有什麼解散的問題！而且此事從頭到尾，大家都不覺得選監委員會有什麼錯，一方面確實有發開會通知，二方面黨內確實有人攻訐其他候選人，更何況只是請考紀會「查明」，沒有要查辦、處罰張亞中，選監委員會為何要解散、道歉？

此外，國民黨中央中午發出新聞稿指出，中央選監委員會除撤銷13日有關「暫停分區政見會」及「張亞中同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」等決議，還通過以下3點決議：

1、 請候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」第二項「選舉期間，絕不攻訐其他參選同志。」

2、 由中央選監委員會函4位參選同志，必須遵守相關競選規定（「主席選舉候選人競選公約）及「端正選風實施要點」）。

3、 選務單位繼續辦理分區政見發表會。（12:50更新）

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