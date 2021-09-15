張亞中移送考紀會 朱立倫撇「幕後黑手」：再笨也不會做這種事！

國民黨主席候選人朱立倫（右）、前行政院長張善政（左）15日一同出席廣播節目，會後接受媒體採訪。（記者塗建榮攝）

2021/09/15 10:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨選監會決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會調查並暫停政見會，另一名候選人朱立倫遭外界質疑是幕後黑手。朱立倫今日邀前行政院長張善政一起接受廣播節目訪問，朱強調，現在有很多種陰謀論，他再笨也不會做這種事！

嘆了一口常氣 不知道為何發生這些事情，讓大家看了笑話，今天中午考紀會開會應該就會平息，相信應該不會移送。國民黨內選舉是要讓民眾更有信心，幫中華民國做一些事情，真正要談是觀點，面對民進黨這麼不好，國民黨有沒有更好的方法。

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面對外界暗指朱是幕後黑手，朱立倫提及，盼紛擾趕快，不知道組發會為何提這個案，組發會報上去中央工作小組，然後就把這個案和三張支票案送交選監小組，他在外跑行程，當時並不知道這件事。

朱立倫強調，反正傷害困擾都已經造成，現在就回到民眾希望關注的事情，以後會調查清楚，讓大家知道真相，現在有很多種陰謀論，他再笨也不會做這種事！

朱立倫談及，他與張善政是最好的朋友和戰友，在韓國瑜選舉時是「戰時鐵三角」，而且張善政對國家很多政策都有很多想法，藍軍一定要有大智庫，這才是政黨正向的競爭，更是藍軍大智庫的靈魂人物，所以邀張一起上節目接受訪問。

張善政表示，前陣子聯合國全球變遷報告出爐時，他第一時間就把報告傳給朱立倫，與他討論能源政策議題，全球氣候變遷的趨勢確實存在，這涉及能源政策及碳中和，擔心台灣未來在國際上處境。

朱立倫提及，他不是為了搶位子，讓國民黨好不是只有贏得選舉，要先對未來執政有所準備，民進黨相關能源政策都沒準備，未來有可能被國際制裁。面對民進黨不是兇就好、喊價就好，必須要有內容去壓倒它，像民進黨對氣候變遷都沒做好準備。

朱更說，韓國瑜前市長不是政治素人，韓當過四屆立委、中和市副市長、北農果菜公司總經理，絕對不是素人，不是外界形容抹黑的那樣。韓國瑜與張亞中口才更不一樣，張比較會跳躍式講「一中同表」，韓的口才是庶民式，他對張的口才也很佩服。

朱立倫呼籲，深藍是指特別愛國民黨，國民黨其實是「正藍」，大家都是孫中山的信徒，跟著經國先生的腳步。希望深藍朋友可以靜下心來想清楚，誰可以讓國民黨更團結爭取社會認同，他才會說「藍軍大智庫」而不是國民黨智庫，必須爭取更多人的支持。

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