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    欲促進台日關係！自民黨總裁候選人高市早苗：非常想見蔡英文

    高市早苗（見圖）向日本媒體透露，非常想見台灣總統蔡英文，促進日本與台灣之間的合作關係。（路透檔案照）

    高市早苗（見圖）向日本媒體透露，非常想見台灣總統蔡英文，促進日本與台灣之間的合作關係。（路透檔案照）

    2021/09/15 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨總裁改選，前總務大臣高市早苗是目前唯一已表態的女性參選人，獲得前首相安倍晉三力挺；高市早苗14日向日本媒體透露，非常想見台灣總統蔡英文，促進台灣和日本之間的合作關係。

    根據《產經新聞》報導，高市早苗指出，台灣總統蔡英文是1位意志堅定的女性，「我很想見你，我們應該堅定地促進與台灣的合作」，同時，高市早苗也提到，如果未來台灣出現親中國的政府，有必要做好準備應對技術外洩給中國的風險。

    此外，高市早苗認為，日美同盟是日本外交的基礎，「美國是日方最信賴的夥伴，若彼此不共享各種技術與訊息，就無法更好地保護日本」，高市早苗透露自己的目標是「實踐日本和日本人民的利益最大化」，希望能如同前首相安倍晉三，創造日本外交「在世界綻放」。

    有鑑於中國在新疆等地侵犯人權，高市早苗對於上屆國會沒有通過譴責案感到遺憾，她認為「有必要」通過此案，承諾爭取盡快通過。

    若高市早苗贏得自民黨總裁，將成為日本首位女首相，高市早苗強調，這無關於性別，要盡可能爭取所有黨內人士認同，來贏得這次的選舉。

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