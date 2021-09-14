嘉市都計停車場用地開發僅1成3 議員：公有車位不足13搶1

嘉義市中心都市計畫分區停車場用地不足，市府另開闢多目標使用停車場、臨時停車場因應。（記者王善嬿攝）

2021/09/14 22:12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕審計部嘉義市審計室完成2020年嘉義市總決算審核報告，報告中指出，嘉義市停車用地多在市郊，與都市發展不契合，且都市計畫使用分區停車場用地52處，其中闢建停車場僅7處，開發僅1成3，市中心及觀光景點周遭停車用地劃設不足，建議市府透過多元管道取得用地進行開發。

昨嘉義市議會臨時會中，市議員戴寧質詢交通處、都市發展處，指嘉義市登記車輛有9萬7055輛車，但公有汽車停車格7267格，依此計算，13輛車要搶1個停車格，光市民就不敷使用，如何推動觀光。

請繼續往下閱讀...

市府交通處長鄭君健表示，市中心都市計畫使用分區停車場少，但另以多目標使用方式增加多處停車場，包括在東市場、西市場、民族國小、垂楊國小等闢建停車場，以及利用國產署、嘉義縣政府閒置土地合作闢建臨時停車場，增加停車位；因應觀光休閒消費人口增加，強化大眾運輸工具如市區公車、Youbike 2.0及假日停車場免費接駁專車。

另嘉義市辦理「嘉義市都市計畫區公共設施專案通盤檢討」，規劃其中位於博東、新生路口的「停五」用地變更為住宅區，嘉義市議員張榮藏、戴寧接獲民眾陳情，戴寧昨並質詢市府都市發展處代理處長黃緒信，市府今年3月31日公開展覽，3、4月某建設公司就購入該塊土地，「時間是否太巧合？」

「沒有巧合」黃緒信答詢強調，「停五」仍是停車場用地，都還在通盤檢討以及公開徵求民意階段，尚未變更為住宅區，黃進一步說明，「停五」被劃設為停車場用地將近50年尚未開闢，如要開闢經費超過3億元，由於監察院督促內政部要求市府檢討公共設施用地，如不開闢就要還地於民，而針對「停五」進行公設專案檢討，規劃一半作為住宅區、一半由地主免費提供做為停車場使用，至於議員所提到的建設公司購地部分，目前尚未聽說、將進一步了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法