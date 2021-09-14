蔡英文推特全日文感謝友情疫苗 日本網友湧入：我們愛台灣！

蔡英文今天傍晚在推特以日文寫下對日本第五度捐台疫苗的感謝。（圖翻攝自蔡英文推特）

2021/09/14 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務省今天（14日）宣布將再捐贈50萬劑AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗給台灣，令我國著實感動。總統蔡英文今傍晚在推特以日文寫下對日本的感謝，引來不少日本網友留言「我們愛台灣！」

蔡英文今傍晚她在推特以日文發文，再次感謝日本第五波友情疫苗，「日外相茂木敏充今天宣布將再次提供台灣疫苗，一共五次了，真的很感謝日本朋友們的熱情。由於台灣擔心Delta變異株在國內進一步傳播，這些疫苗對台灣提升接種率將有大大的幫助，非常感謝你們！」

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貼文一出，大批台灣網友也在底下留言向日本表達謝意。不少日本網友也湧入貼文，表示「我們愛台灣」、「希望疫情過後能到台灣玩」、「台灣加油、日台友好！幫助朋友是應該的」、「讓我們一起度過這次疫情」、「我們永遠不會忘記中共的威脅和台灣在地震時對我們伸出的援手」。

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