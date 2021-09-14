聯合國大會開議 民團︰百分百台灣入聯 今年是大好機會

台灣聯合國協進會理事長塗醒哲14日於立法院召開「百分百台灣入聯」記者會，主張百分之百以台灣之名成為聯合國會員國，並參加聯合國大會，而不只是觀察員。 （記者羅沛德攝）

2021/09/14 18:22

〔記者楊丞彧／台北報導〕第76屆聯合國大會即將在美東時間14日在紐約開議，台灣聯合國協進會今在開議前夕召開「百分百台灣入聯」記者會，強調今年是我國入聯的大好機會，期待以台灣為名加入聯合國，並以台灣為名參與聯合國周邊組織。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲表示，我國連續2年打敗武漢肺炎的疫情流行，全世界為我們拍手，但同時大家卻也發現，台灣不是聯合國與世界衛生組織的成員國，很多國家覺得奇怪，有這麼好的防疫成果，為什麼不讓台灣去世界衛生組織幫助大家？

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涂醒哲也指出，美國有2位眾議員致函駐聯大使，希望能助我加入聯合國；美國民調也顯示，有6成多的美國民眾支持我加入聯合國，而反對的不到1成，甚至比在台灣國內還少；日本也在幫助台灣，歐洲也在幫助台灣，好球不斷丟出來，今年就是最好的時機。

台灣聯合國協進會秘書長鄭英兒表示，「百分百台灣入聯」主張以台灣之名成為聯合國會員國，以會員身分參加聯合國大會與世衛等周邊組織，不再只是觀察員；以「台灣」之名參加奧運及各種國際賽事，不再以「Chinese Taipei」為名，如同今年東京奧運日本的主播與觀眾稱我為「台湾です」；也希望外館以「台灣」為名，不再使用其他名稱。

鄭英兒也說，「百分百台灣入聯」將透過聯盟邀請海內外社團與組織參與、並在海內外推動「百萬人百元」支持網路與實體連署活動、也將推動「我支持、我發聲」Youtube自拍影片宣傳、鼓勵提出有助入聯之創意、發動全世界各地「百分百台灣入聯」團體拜會其所在地政府與國會、發動全世界各地入聯團體以各種方式包括研討會、座談會、投書等6項作法，廣為宣傳入聯。

協進會常務理事王進財表示，最近我駐美代表處要正名「台灣」，有些台灣政黨聽到改名直跳腳，共產黨也跳腳，一聽到「台灣」就很像中邪一樣，但這片養育我們的土地名字只有一個，她的名字就是台灣。

2016年聯合國先生郭歷軒則表示，台灣入聯不只是為了台灣人而已，是因為台灣有能力可以幫助世界，台灣年輕人也想幫助世界，透過聯合國這個舞台，讓台灣的年輕人對這世界做出更多的貢獻。

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