苗栗若納入「大新竹」 學者憂客家文化恐不復見

台灣民眾黨立委賴香伶（右5）、張其祿（左3）今日召開「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請台南縣前縣長蘇煥智（右4）及專家學者共同討論。（記者謝君臨攝）

2021/09/14 18:09

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「大新竹」合併升格議題，有部分政治人物拋出將苗栗縣納入的「竹竹苗」願景。對此，銘傳大學公共事務系教授紀俊臣認為，若非動不可，從歷史淵源、經濟發展等因素來看，三個合在一起最好；不過，東吳大學政治系副教授陳立剛則擔憂，若將苗栗縣納入，那其深具特色的客家文化會否將再不復見。

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併的「大新竹」議題，引起各界熱議。國民黨立委林為洲、時代力量立委邱顯智則認為，若要併的話，應考量將苗栗縣納入較妥。台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿今日召開「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請台南縣前縣長蘇煥智及專家學者共同討論。

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蘇煥智認為，新竹縣市合併升格為第七都，的確反映當前六都體制的不合理，但只升格新竹縣市，將更加深其他縣市的相對剝奪感。所以如何建立一個公平而鼓勵公民參與，又有活力的地方制度，才是根本解決之道。他呼籲，中央財政及權限下放，建立六都及一般縣市平等對待、且地方財政自主的制度。

台大政治學系名譽教授趙永茂表示，應對應世界軌道，而非站在特定政治或政黨立場，這樣可能會更長遠地促進台灣和世界發展同步，這也是大家的希望；現今世界朝向多中心、城鄉共生的發展趨勢，發展自己的特色，避免日本東京一極化的發展，若台灣區域性平衡發展，大家就不會去爭取升格這件事。

紀俊臣認為，若真有心要把台灣搞好，那就行政區劃好好來做，但行政區劃法在立法院前後5次，20年過去也沒通過，主因在於大家各懷鬼胎，覺得調整會影響委員的政治版圖。他說，據側面消息指出，新竹縣市合併已成大局，民進黨一定會讓它過，若真的非動不可，考量歷史淵源、經濟發展等，應納入苗栗縣。

中興大學法政學院院長李長晏批評，過去馬政府時代的「三都十五縣」是錯誤的設計，強調這不是為了政治人物，而是區域發展人民的需求；直轄市帶來周邊縣市越趨邊陲，人流、物流、金流都往直轄市發展，對其他縣市是不合理的。若要合併，需考量相關配套，包括財劃法，國土規劃、區域生活圈、公務員人力等。

李長晏也說，如果合併讓地方小鎮的特色不見了，這是很糟糕的事，若規模大又沒辦法跟國際對抗，就應保存小鎮文化，這才是現代城市治理的方向。

陳立剛表示，回顧西方的城市發展，1940到1960年代崇尚mega city，大城市的發展，就像紐約，把周遭併掉，而後的城市則著重區域發展，在一個生活圈內，讓城市和副都心共生發展，例如美國舊金山灣區；回到台灣，苗栗市擁有非常棒的客家文化，若「竹竹苗」真的合併了，那深具特色的客家文化會否被併掉？

陳立剛認為，合併除了是公共政策的選擇，也是地方民意的選擇，不見得是由上位者、政治人物決定。他建議，未來談到縣市和直轄市應該是一致化，中央政府對於偏遠地區更應該補助。至於地方政府應該先談合作，再談合併，且應該是由下而上，公民的參與是非常重要的，牽涉地方制度變革，應讓地方公民發聲。

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