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    9/17發國家災防警報演練簡訊 內政部：收到莫驚慌

    內政部表示，9月17日上午9點21分，中央氣象局將向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。（資料照）

    內政部表示，9月17日上午9點21分，中央氣象局將向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。（資料照）

    2021/09/14 16:57

    〔記者簡惠茹／台北報導〕每年9月21日為國家防災日，內政部今天表示，今年消防署規劃於9月17日上午9點21分開始，進行地震及海嘯等一系列警報演練，收到簡訊的民眾請勿驚慌，也請配合演練來熟練突發災害的應對程序，當遇到災害時才能減少傷害、確保平安。

    內政部表示，今年國家防災日模擬東部琉球隱沒帶規模8.0的大規模地震，造成東部地區大量建築物倒塌致人命傷亡受困情境，以及建築物倒塌、人員死傷、道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，將於9月15、16日透過視訊演練方式辦理「大規模震災消防救災動員演練」及「國際救援隊來臺救災接待及撤離中心演練」，驗證既有救災能量及入出境等跨單位整合救災機制能否有效運作。

    其次，內政部表示，9月17日上午9點21分，中央氣象局將向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；9點25分也將運用防空警報系統對沿岸民眾發布海嘯警報，熟練突發海嘯災害的應對程序；10點59分至11點1分各有線電視系統台會將自動切換至公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶均能接收到政府的災害緊急訊息。

    內政部指出，今年因應疫情，消防署從9月1日起至10月10日於「消防防災館」推出線上「地震防災網路宣導活動」，歡迎民眾踴躍參加活動，以及上傳地震演練照片，除可充實更多地震防災知識外，將有機會抽中平板電腦、手機及遊戲機等好禮。

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