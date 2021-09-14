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    前天才暗示日本可能再贈疫苗......謝長廷：台日深情厚誼讓人溫暖

    日本再贈我50萬劑AZ疫苗，謝長廷（見圖）感到相當溫暖。（資料照，特派記者林正堃攝）

    日本再贈我50萬劑AZ疫苗，謝長廷（見圖）感到相當溫暖。（資料照，特派記者林正堃攝）

    2021/09/14 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今天（14日）宣布，將再捐贈我國50萬劑AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。駐日代表謝長廷前天才發文暗示日本還有機會再贈台疫苗，今天表示對日方決定感到相當溫暖！

    謝長廷本月12日在臉書發文表示，從世界各國的角度來看，台灣感染病例非常少，且近期政府和民間自購的疫苗、國產疫苗預計進來的數量也不少，依量化評估標準不是日本優先提供疫苗的對象，「不過台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮」。暗示日本還有機會再贈我疫苗。

    話說完才過一天，日本外務省今天宣布第五度贈與台灣50萬劑AZ疫苗，對此總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中等人都相繼對日本表達感謝，謝長廷今天下午也透過臉書表示由此可見兩國「深情厚誼」，台灣對日本「深深的感謝」。

    謝長廷表示：「今天（日本）同時也宣布捐贈越南40萬劑。越南現在對日本在戰略上非常重要，日本防衛相岸信夫前幾天在越南訪問，中國外長王毅也同時在越南，雙方較勁味道濃厚，日越對話主題具南海航行自由及疫苗捐贈，越南因疫情擴大，要求日本繼續支援。在這種緊張繁忙時刻，日本仍將台灣列為提供對象，感受特別溫暖。」

    最後謝長廷也提醒：「全世界上週增加約400萬感染，每天平均增加約57萬，台灣則不到10人，比例其實甚低，但台灣打完第二劑疫苗的比例也低，稍不注意，疫情就可能爆發。而且疫苗接種率如沒有提高，只靠接近零容忍的邊境對策，時間稍長必定會出現問題。所以任何合格有效的疫苗，我們都應該努力爭取、誠心感謝，並且珍惜善用。」

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