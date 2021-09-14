漢光演習》戰備道堅壁清野！清掃車進場掃街 連花瓣都封

軍方正在作整備作業。（記者陳彥廷攝）

2021/09/14 14:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光演習重頭戲的戰機起降戰備道即將於明天舉行，本次降落地點的屏東戰備道，位於台1線枋寮、佳冬鄉交界路段，今天中午公路總局清掃機具進駐清掃路面，連路旁路樹都被白色塑膠網罩住，「連一粒砂都容不下，遑論花瓣！」。

為維護跑道品質，軍方從今天早上8點開始就已進行封路，長達4公里的路段將要封閉28個小時，期間除工程機具外及必要人員外，基本上人車淨空，但今天仍有大批媒體及航空迷、軍事迷前來卡位，場面熱鬧。

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戰備跑道有飛機安排起降已要回溯到10年前，但當時因天候不佳，只能以掠空衝場展示飛機性能及駕駛技術，今年若成功起降，不僅是總統蔡英文任內首度啟用屏東戰備道，更是史上首次起降，格外引發關注。

為維護跑道完整性，公路總局受國防部請託，以適配戰機高溫的改質材料加以整段刨鋪，工程今天已完工，現正進行最後清掃工作。

公路總局官員表示，據軍方要求，跑道上容不得任何異物，因此今天將持續清掃至晚間，由於路旁的路樹也被罩上一層白網，據現場卡位的軍事迷指出，大眾常笑稱跑道是連一粒砂都容不得，遑論是路樹的花瓣，白網就是為罩住落葉、花瓣所使用，也成為戰備道旁難得的景象。

軍方已對路口進行管制。（記者陳彥廷攝）

軍方正在進行相關作業。（記者陳彥廷攝）

公路總局清掃車進駐掃街。（記者陳彥廷攝）

路樹被罩上一層白網。（記者陳彥廷攝）

軍事迷、航空迷及媒體已前來卡位。（記者陳彥廷攝）

戰備跑道現在已封閉。（記者陳彥廷攝）

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