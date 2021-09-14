收襯衫、飲宴仍審翁茂鍾案 監院彈劾法官鄭小康

監察院。（記者謝君臨攝）

2021/09/14 14:44

〔記者謝君臨／台北報導〕法官鄭小康2006年至2015年任職台北高等行政法院及最高行政法院期間，無端且私下多次收受富商翁茂鍾所餽贈的襯衫，期間曾審理2件翁案，鄭於受理案件前曾與翁3次飲宴、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁聯繫、說明，其後又持續收受翁餽贈的襯衫，有損法官的公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，監院審查會今以9：2的票數，通過監委林國明、施錦芳所提彈劾案，將鄭小康移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，鄭小康曾於2005年6月、2006年3月、2008年農曆春節前後，3度與翁茂鍾等人飲宴餐會，其自承與翁並無深交，卻於餐會後提供住家地址，自2006年1月起至2015年9月止，於春節、端午節、中秋節前後，無端私下收受翁餽贈的襯衫，合計達12件。

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期間，鄭小康曾於2008年擔任北高行審判長，審理2件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁有利，然其未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁聯繫、說明，之後並持續收受翁餽贈襯衫，行為顯屬不當。上開事實有台北地檢署搜索扣押物「翁茂鍾記事本」及「襯衫管制表」可稽。

監院調查時，鄭小康雖推稱收的襯衫不超過9件，但鄭於司法院政風處訪談時坦承，翁在2008年後，每年都會寄個1或2件襯衫，於監院詢問時，坦承2008年打電話給翁前，已收了3、4件襯衫。是以，鄭共收受12件襯衫應為事實。

2位監委表示，鄭小康雖於監院詢問時辯稱：「襯衫價格低廉，符合正常社交禮俗標準，怡華公司行政訴訟案件無法定迴避事由」。但依法官社交及理財自律事項、法官倫理規範等規定，法官收受餽贈、參與飲宴應酬、社交活動或與他人財物往來，不得損及司法或法官的獨立、公正、中立、廉潔、正直的形象。

2位監委認為，鄭小康並非因婚喪喜慶等活動於公開場合收受襯衫，而是與翁飲宴後，長期「無端」、「私下」收受其餽贈襯衫，顯難認是法官職位合宜的社交禮俗範圍，又鄭數度與翁飲宴、收受襯衫在先，卻未迴避審理翁的行政訴訟案件，且於宣判後主動與翁聯繫、說明，之後又持續收受翁餽贈襯衫，種種行為，一般社會大眾由外觀上整體觀察，顯易產生法官與商人結交往來的印象，對法官應保有的廉潔、公正、中立形象滋生質疑，損及一般社會大眾對於法官職業神聖性的尊重與信賴。

2位監委表示，鄭小康所為核已違反公務員服務法、法官守則、法官社交及理財自律事項、法官倫理規範等規定，違失情節重大，依法應受懲戒。

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