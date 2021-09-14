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    跟交通專業有關？傳鳥飛影片要員工「討論」 中市停管處挨批

    中市交通局停管處員工在臉書爆料公社公開版爆料，主管傳了兩段鳥群飛的影片給員工看，質疑跟交通專業有何關係。（截自爆料公社公開版）

    中市交通局停管處員工在臉書爆料公社公開版爆料，主管傳了兩段鳥群飛的影片給員工看，質疑跟交通專業有何關係。（截自爆料公社公開版）

    2021/09/14 15:11

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕看鳥飛來飛去跟交通專業有關係嗎？中市交通局停管處員工在臉書「爆料公社公開版」爆料，主管傳了兩段鳥群飛的影片來，還要求討論為何一大群的鳥會飛得如此漂亮，還有一隻在帶領，是什麼原理？該員工不滿反映這跟交通專業有什麼關係，不知道基層員工很忙嗎？

    交通局長葉昭甫表示，每個職場都會安排一點時間讓員工學習，如請專家學者演講一般，而停管處的主管傳兩段影片給員工看，主要是要讓員工學習「組織管理的學習」，用比較輕鬆的方式達到學習目的，並沒有要求員工要在上班時間看，可利用午休或者下班時間看，因為影片並不長，不會花員工太長時間，而停管處的主管並沒有給他看，他有空也會看一看。

    一名中市交通局停管處員工在臉書「爆料公社」爆料，並上傳2段一群鳥在天空飛來飛去的影片，表示是主管要他們觀看然後討論。

    員工抱怨，主管要求討論為什麼一群鳥會飛得如此漂亮，還有一隻鳥在帶領？是什麼原理？而且先不要討論也不要去網路查詢，會在長官會議時，請各主管說明單位內部討論出的原理或成因。

    該名員工強調，鳥飛來飛去跟交通專業有什麼關係？基層員工每天都要面對民眾，業務繁重，為何要討論非專業的影片？如果民眾看到長官在看影片，長官要寫報告嗎？

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