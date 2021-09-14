防疫標準不一幼兒園淪夾心餅 立委籲定全國性標準

新北市幼兒園上週爆發群聚感染，民進黨立委黃國書（中）14日召開記者會，要求教育部會同地方政府訂定「預防性停課指引及後續因應措施」，讓各縣市停課及復課標準一致化。（記者羅沛德攝）

2021/09/14 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市幼兒園上周爆發Delta病毒群聚感染，各縣市為防堵疫情，啟動預防性停課等措施，但各縣市標準不同，衍生亂象。民進黨立委黃國書今舉行記者會，呼籲訂定全國性標準，不要讓幼兒園面對家長質疑淪為夾心餅乾；會中也提出二建議，一是停課即停班，教保員薪資回歸勞保局失業補助，另一則是優先造冊，待疫苗抵達時儘速施打第二劑，提升防護力。

黃國書今偕同兒童教保總會總會長王超敏，以及教育部國教署學前教育組組長王慧秋、學務校安組專門委員邱秋嬋等人共同舉行記者會。

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黃國書表示，受疫情影響，學童度過史上最長暑假，而在9月開學後，卻爆發Delta群聚案，各校啟動預防性停課措施，但各縣市標準不一，造成亂象，不但幼兒園無法依循，家長也抱怨連連；目前是由地方政府視需要訂定預防性停課規定，教育部並無全國性停課標準，有些甚至是交給幼兒園自行決定，造成混亂。

黃指出，教育部雖然立意良善，但卻造成幼兒園面對防疫時，產生很多困境，幼兒園怎麼自行決定？怎樣的情況下可以進行預防性停課？若有人接觸被匡列者，是否就要停課？停幾天不知道？還要面對家長質疑，幼兒園變成夾心餅乾，呼籲教育部了解各縣市作法找出最好方案，協助幼兒園度過難關。

王超敏則向疫情指揮中心、國教署提出二項建議，首先，幼兒園、托嬰中心無論是預防性或三級警戒停課，應同時停班，教保員薪水回歸勞保局失業給付補助。其次，幼兒園、托嬰中心全面施打疫苗至今已間隔超過十週，雖然疫苗還沒有，但請先協助造冊，統計數量多少，待疫苗進來儘速施打第二劑，提升防護力。

對此，王慧秋回應指出，署內針對防疫指引、疫苗部分有訂定共同性指引，就不要把責任丟給幼兒園部分，現行是授權地方政府，目前雙北疫情較嚴重，有定相關規定，但二個不太一致，後續是否針對全國性訂定，將再做研議討論。

疫苗部分，王慧秋說，在第一劑打完後，所有名冊都有，後續還是要看疫苗的分配量再做處理，會再和指揮中心討論。至於預防性停課是否同步停班，這部分之前沒有相關討論，也會帶回署內研議討論。

邱秋嬋表示，有關疫苗施打第二劑部分，必須依照指揮中心的量能來處理，會和他們繼續商討，這部分要考慮到疫苗的量；第二部分，防疫指引規定目前授權各縣市政府做預防性措施，不過園所停課還是要向主管機關報備，會在和各縣市討論看是否有需求，會再做研議。

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民進黨立委黃國書（左三）今與教保人員共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

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