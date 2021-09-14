張亞中送考紀會 朱立倫暗噹江啟臣：若我做主席不會推來推去

朱立倫強調，如果他當主席，不會讓不團結的情發生，不會推來推去，會趕快解決問題。（記者張嘉明攝）

2021/09/14 10:53

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉選監委員會將候選人張亞中送考紀會，原因是張言論攻擊另位候選人朱立倫。朱立倫今表示，來自黨內的污衊他非常心痛，但必須包容，希望國民黨中央收回成命﹔朱還強調，如果他當主席，不會讓不團結的情發生，不會推來推去，會趕快解決問題。

距離黨主席選舉投票日不到2週，國民黨從昨天開始，陷入攸關張亞中的一連串風暴，張亞中甚至被國民黨主席選舉選監委員會以言論攻擊朱立倫為由，送考紀會﹔朱遭質疑是幕後黑手，親朱人馬則認為背後有黨中央設局，藍營紛擾不斷。

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朱立倫今親上火線回應，認為國民黨最近很不團結，社會大眾看國民黨紛擾不斷﹔他要強調，不管每位候選人及國民黨中央，對於任何不利團結的事情，不要做﹔對於任何有利團結的事情，趕快做，希望共同努力讓黨主席選舉能夠順利圓滿，讓民眾看到未來的希望。

選監委員會把張亞中送考紀會，是否讓他感覺遭設局？朱立倫並未否認，他強調不願意再去討論過程，不管是組發會的提案、中央工作會的通過或選監小組的討論過程等，他昨也已經呼籲，希望國民黨中央收回成命，不要將張亞中移送考紀會。

對於江啟臣昨天在其臉書留言，要朱立倫去問有去參加選監委員會的前中常委姚江臨，朱立倫強調，如果他當黨主席，就會趕快承擔，不會讓這些不團結的事情發生，不會讓這些推來推去的事情發生，會趕快的解決問題。

朱立倫說，必須讓國民黨恢復正常且更團結，不要讓別人看笑話，現在的狀況是民進黨最高興看到的，如果國民黨不團結、推來推去或相互攻訐，對國民黨最不利。

朱立倫表示，他從政20幾年，如果來自民進黨的攻擊，他習以為常，甚至會「馬上就去告」，但是來自黨內的污衊，他非常心痛，但必須要包容﹔如果他擔任黨主席，第一時間有任何同志被污衊，他一定幫忙澄清、辯護，也不容許黨內互打情況，希望槍口一致對外。

朱立倫說，他昨天晚間約9時有致電給中常會會議代理主席蔣根煌，希望本週三中常會不要處理，不要移送張亞中到考紀會，蔣雖然對於過程感覺不是很清楚，但也回應會基於黨的和諧，不會移送張到考紀會。

對於因張亞中竄起而傳出的「棄保說」，朱立倫認為，基層黨員一直焦慮國民黨會去走極端、走偏峰，但對他來說就是有信心地把自己做好，沒有棄保的問題，相信黨員會選擇唯一一位最能夠團結國民黨，打贏2022選戰及2024推出最強候選人打贏選舉的朱立倫。

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