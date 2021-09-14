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    首頁　>　政治

    游錫堃盼出現有力的國家忠誠反對黨 王婉諭表贊同：時力就是

    立法院長游錫堃日前接受媒體專訪，表示政黨輪替對民主國家而言是非常正常的現象，「希望趕快出現一個有力的台灣國家忠誠反對黨」，時代力量立委王婉諭表達贊同。（資料照）

    立法院長游錫堃日前接受媒體專訪，表示政黨輪替對民主國家而言是非常正常的現象，「希望趕快出現一個有力的台灣國家忠誠反對黨」，時代力量立委王婉諭表達贊同。（資料照）

    2021/09/14 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院長游錫堃日前接受媒體專訪，表示政黨輪替對民主國家而言是非常正常的現象，雖然自己是民進黨人，但不會寄望民進黨永久執政，「希望趕快出現一個有力的台灣國家忠誠反對黨」，引發討論；對此，時代力量立委王婉諭表達贊同，認為唯有強而有力的在野黨，才能有自省、進步的執政黨，並表示時力就是「一個忠誠的反對黨」。

    針對游錫堃說法，王婉諭透過粉專表達贊同；她補充，游錫堃在專訪中提及，要有強的行政團隊，就要有強的立法院，立法院要有強的多數黨，就要有強而有力的在野黨，她相當贊同這一席話，「唯有強而有力的在野黨，才能夠有自省、進步的執政黨。而這樣的政黨政治，才能夠帶來更好的社會對話，進而成就更好的國家」。

    王婉諭表示，不論是中央或地方、藍或綠，「只要掌握權力，甚至是完全執政的情況下，都可能會陷入盲點，甚至沈溺於錯誤而不自知」，如此政府將無法聽見人民的聲音，而「拋開過往的窠臼，別讓藍綠繼續『Race to the bottom』」就是時力存在的意義；王婉諭強調，該黨自創黨以來，始終堅持捍衛台灣主權、監督施政精神，無論立院或議會，「我們都堅持著不畏權勢、勇於揭弊的態度」。

    「這就是一個忠誠的反對黨」，王婉諭強調，時力忠誠的對象是國家與國家真正的主人「人民」，但「實事求是的態度，在這個互相貼標籤的政治環境中」卻被貼上各式標籤，讓她相當感慨。不過，王婉諭強調，立院新會期中，時力作為「台灣的忠誠反對黨」，會繼續用同樣堅持努力。

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