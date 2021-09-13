「張亞中在黨內搞得有聲有色」 黃光芹：把朱、江按在地上打

媒體人黃光芹表示，「從3億元到3張本票，一直到今晚乾脆將張亞中（圖右）移送考紀會，朱立倫（圖中）和江啟臣（圖左）已淪為C咖，而不自知」。（資料照）

2021/09/13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日為黨主席選舉忙得不可開交，候選人張亞中13日更因多次攻擊候選人朱立倫被移送考紀會。對此，媒體人黃光芹表示，「從3億元到3張本票，一直到今晚乾脆將張亞中移送考紀會，朱立倫和江啟臣已淪為C咖，而不自知」；她還說，現在區區一個張亞中，就把朱江搞得東倒西歪，而張亞中打著統派和中旗號，竟然可以在國民黨內横衝直撞，搞得有聲有色，甚至把朱江按在地上打，「這個黨，沒戲了！」

「張亞中有什麼好打的？」黃光芹13日在臉書PO文表示，張不像朱立倫，當過直轄市長、行政院副院長、黨主席，還參選過總統；也不比江啟臣，除了當了17個月的黨主席，好歹也是個具有地方實力的立委。張亞中什麼都不是，沒有行政經歷，也不是中常委，連孫文學校總校長都被除名。過了9月25日，很可能成為明日黃花，「還值得朱江使出吃奶的力、用開鍘的手段來打他，這不是很好笑嗎？張亞中恐怕求之不得！」

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黃光芹說，當朱江與張亞中扭打在一起，甚至傳言朱還發動「棄江保朱」來應戰，區區一個張亞中，就把朱江搞得東倒西歪、氣喘吁吁，未來不管誰當選主席，都顯得臉面無光。沒了高度、少了氣度、更缺乏力度的黨主席，要怎麼帶領國民黨？

黃光芹最後表示，而張亞中打著統派和中旗號，竟然可以在國民黨內横衝直撞，搞得有聲有色，甚至把朱江按在地上打，別說民進黨在一旁看好戲了，「恐怕連老共都看不起這個三腳貓政黨。套句中國人常說的口頭語：這個黨，没戲了！」

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