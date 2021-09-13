回應林智堅「轉彎說」 楊文科︰根本不存在！

新竹縣長楊文科（中）今天回擊新竹市長林智堅的「轉彎說」，強調他支持合併升格案的立場從未改變。（記者黃美珠攝）

2021/09/13 16:12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科針對新竹市長林智堅今天接受媒體人周玉蔻的電台訪問時，公開質疑他受國民黨壓力以致對竹竹合併升格為第7都的看法大轉彎回擊說，他自始至終的態度都是一樣，也就是：支持合併升格為第7都，至於是竹竹合併？還是竹竹苗合併？應該共同討論決定，沒有任何轉彎！更沒有國民黨高層施壓的問題。

楊文科說林智堅，竹竹合併升格案「你只是提出點子的人，並沒有具體的作法」！反而是一提出了點子就轉身就去跟民進黨中央說嘴。

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楊文科說，林智堅對於竹竹合併升格案，從頭到尾都沒有跟他當面或用電話溝通交換過意見，讓他是透過媒體的詢問才知道林智堅有此想法。

他則相對非常尊重林智堅，要召開竹竹苗縣市首長、議長以及立委們的討論會前，特別要求縣府民政處派員去林智堅的市長室協調，林智堅卻沒有回應，縣府才發公文的。

對於林智堅早上受訪時的說法，楊文科以「本是同根生，相煎何太急。」來形容他的心情，重申這個議題要討論、要溝通，絕對不要躁進，畢竟不是一個人講的就算，或直接由上而下就可以直接合併的，一定要從長計議，畢竟做任何事情都須一步一步溝通，形成共識再來做決定。

他認為林智堅非常有衝勁，但衝得太快了一點，如果坐下來談，竹竹苗一起溝通看怎麼做才是對大家都好，以鄉親利益為利益，以民意為依歸。 如果只是為了選舉而要倡議縣市合併升格，這樣就不太恰當。

新竹市長林智堅今天一早接受媒體人周玉蔻的電台訪問時說，他提出竹竹合併議題後，一開始新竹縣長楊文科大力支持，且說要升格為「第七都」，但國民黨傾全黨之力攻擊、抹黑，他認為楊文科受到黨的壓力，突然大轉彎。

林智堅對楊文科喊話：「我們都是人民的公僕，我們都希望為自己的家鄉做更多的努力，您第一時間主張，要修法合併升格為直轄市，我敬佩您的遠見及魄力，但這幾天您似乎是受到國民黨的壓力，突然之間，竹竹合併升格為直轄市，是我們可以馬上去努力的，說好修法合併升格為直轄市讓新竹成為第七是你的建議，現在為何轉彎呢？」

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