東勢實驗教育園區遭中市審計處糾正 陳政顯批林佳龍匆促行事

東勢實驗教育複合式園區提遭中市審計處糾正，中市議會黨團書記長陳政顯要盧市府不要急就章（記者蘇金鳳攝）

2021/09/13 13:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中審計處針對東勢實驗教育複合式園區提出糾正，對此，中市議會國民黨團今天要求市府，未來該用地的規劃，一定要符合公共工程委員會公告要求之用地低度使用前提，不要為使用而急就章，因為錯誤的政策比貪污更可怕。

審計部台中市審計處提出109年度台中市政府決算審核報告，至少有下列三項缺失：一、與原市府客委會撥用規劃客家文化園區之撥用目的不符。二、未能充分考量921地震後東勢高工遷校原因及土地安全性問題。三、未依規定進行環境影響評估。

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教育局表示，市長盧秀燕上任後針對台中市審計處三項問題逐一面對解決。第一，整體使用計劃必須符合撥用計劃目的；第二，正視舊東勢高工用地存在之潛藏性安全疑慮，不讓學生或學童在不安全的埸域進行任何教學活動；第三，力求在符合公共工程委員會公告要求之用地低度使用前提下，進行舊東勢高工土地的規劃。針對審計機關指正，市府相關機關皆重視並已積極研議兼顧法令規定及安全考量的方案，不會讓用地閒置。

國民黨團書記長陳政顯表示，台中市前市長林佳龍任內，欲將舊東勢高工土地轉型作為東勢實驗教育複合式園區，並直接動支市府經費進行活動中心及教室整修，但匆促行事的結果，就是遭到審計處糾正。

陳政顯指出，該園區位於地震帶，將來若發生強烈地震緊急情事，園區內的師生安危要由誰來負責？林佳龍負得起這責任嗎？

黨團表示，盧秀燕市長上任後，積極解決前朝產生的問題，正視舊東勢高工用地存在之潛藏性安全疑慮，不讓學生或學童在不安全的埸域進行任何教學活動，讓教育部不補助以致斷炊無法繼續的不適當計畫適時終止，這是勇於任事，值得肯定。

黨團議員認為，12年國民基本教育課程綱要制定時就已明白表示，過去教育採類別與安置場所分別設計課程綱要的方式已不符合學生需求與教學現場之需要，當今教育趨勢是讓特殊教育學生在普通學校安置在融合教育的環境中，因此，前市府的計畫錯誤引用實驗教育三法精神，欲設立園區的作法反而是對實驗教育的靳傷。

黨團要求市府，未來該用地的規劃，一定要符合公共工程委員會公告要求之用地低度使用前提，不要為使用而急就章，因為錯誤的政策比貪污更可怕；另外，教育局也應落實「特殊教育課程教材教法及評量方式實施辦法」，充分體現教育資源配置公平性的實踐，讓實驗教育在國民教育的框架下順利推行。

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