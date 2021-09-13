香港邊城青年在台立案 首要使命「撐港抗中」

「香港邊城青年」在台正式立案，13日理監事舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

2021/09/13 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共禁絕在港民間組織活動，以國安惡法濫捕民主人士，成立於反送中運動期間的港人在台團體「香港邊城青年」今日召開記者會宣布，香港邊青在台立案，「撐港抗中」是首要使命，面對罄竹難書的中共政權，未來將串連其他在台港人組織持續對抗。

「港版國安法」實施以來，香港教育專業人員協會、民間人權陣線等多個香港民間組織被迫停止營運或解散，近日更傳出香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）執委遭打壓逮捕，組織可能在9月被迫解散。

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香港邊城青年理事長江旻諺表示，香港邊城青年已向內政部立案為人民團體，社團理監事因安全考量，邀請許多台灣NGO組織成員加入，但香港邊城青年的決策圈，由在台港人所組成執委代表決定。

香港邊城青年規劃，組織主要服務對象是缺乏社會資源的年輕在台港人，組織五大宗旨分別為，一、團結在台港人，增強彼此間的連繫，加強公民意識，融入台灣社會。二、關注在台港人權益的現況及動向，為在台港人發聲。三、以多元化方式宣傳，推廣台港兩地文化特色及異同。四、揭示香港面臨的處境，呼籲台灣社會關注。五、推動香港、台灣民主自由之發展。

江旻諺指出，現在香港情況非常嚴峻，支聯會成員被起訴煽動叛亂國家罪，可能面臨10年以上徒刑，已有超過一萬名香港抗爭者，陸續被國安法或各種莫須有罪名起訴、關押，接下來記者協會、大律師公會、職工盟都可能被迫解散，今天在台灣能以正式立案的港人組織身分，為自由民主奮鬥是相當重要的事情。

他強調，面對中國的極權打壓，香港未來幾年都看不到好轉契機，台灣社會應該丟掉對中國的幻想，中國不會主動走向民主化，反而會極盡打壓公民社會。台灣政府應該思考如何與香港人並肩作戰，做好長期的法規部署，包含防範偽裝成港資的中資，協助香港新住民融入台灣社會，讓台灣成為港人真正「安身立命」的家。

香港邊城青年理事、台大香港研究社創辦人陳薇安表示，台灣與香港互相支持非常重要，邊城青年立足於台灣公民社會，可以關注在台港人實際需要，在這塊自由民主土地傳承反送中記憶和能量，這也是台灣社會應該要做的。目前香港面臨極大政治壓力，香港邊青更要在台努力生根，希望可以成為人權運動一份子，促進港台更加了解。

「光復香港、時代革命！」香港邊城青年執行委員Oscar表示，很多人關心香港邊青未來動向，邊青過去多以藝文宣傳香港文化，未來會與更多團體舉辦活動，加強與在台港人團體及台灣政府機關連繫和溝通，例如台港服務交流辦公室，國會香港友好連線等，希望組成更強而有力的撐香港網絡，也會關注香港人權及民主條款。

香港邊青規劃，接下來將在10月1日中共國慶之日舉行抗議活動，面對中國不斷加深對香港、新疆、西藏人權的侵害，也多次揚言要武力侵台，在國際政治經濟上，中國不斷壓迫打壓台灣，多次軍艦、軍機繞台，中共罪行罄竹難書，面對這種侵略野心，作為民主陣營須團結起來，以行動抗議，後續也將抵制北京冬奧，持續聲援香港。

「香港邊城青年」在台正式立案，13日舉行記者會說明。圖為理事長江旻諺。（記者方賓照攝）

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