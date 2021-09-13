大新竹合併案楊文科突轉彎 林智堅喊話：挺住黨的壓力

新竹市長林智堅今天一早接受媒體人周玉寇「新聞放鞭炮」的電台訪問，林智堅說，他提出竹竹合併議題後，一開始新竹縣長楊文科大力支持，且說要升格為「第七都」，但國民黨傾全黨之力攻擊、抹黑，他認為楊文科受到黨的壓力，突然大轉彎，他要向縣長楊文科喊話，希望楊縣長能挺住黨的壓力，共同推動竹竹合併。（市府提供）

2021/09/13 11:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天一早接受媒體人周玉寇「新聞放鞭炮」的電台訪問，林智堅說，他提出竹竹合併議題後，一開始新竹縣長楊文科大力支持，且說要升格為「第七都」，但國民黨傾全黨之力攻擊、抹黑，他認為楊文科受到黨的壓力，突然大轉彎，他要向縣長楊文科喊話，希望楊縣長能挺住黨的壓力，共同推動竹竹合併。

林智堅說，面對國民黨的抹黑、攻擊，他可以預料，因為，「我們正挑戰他們最在意的地方派系利益、樁腳文化。」因為大新竹合併升格為直轄市後，將從三級政府，轉為二級政府，不只更有效率，也能打破地方派系，未來大新竹的選舉也會更乾淨，給願意為這座城市服務的人，一個公平的參政機會。

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林智堅也對楊文科喊話：「我們都是人民的公僕，我們都希望為自己的家鄉做更多的努力，您第一時間主張，要修法合併升格為直轄市，我敬佩您的遠見及魄力，但這幾天您似乎是受到國民黨的壓力，突然之間，竹竹合併升格為直轄市，是我們可以馬上去努力的，為何出現了變化，為何有這麼大的轉彎？」他也質疑楊縣長，「說好修法合併升格為直轄市讓新竹成為第七是你的建議，現在為何轉彎呢？」

林智堅說，他倡議竹竹合併，藍白都說是因人設事，但他強調，台灣是民主國家，還要經過選民洗禮和決定，不管事量身訂做、還是因人設事，都是不攻自破，難道他們是擔心對自己的選情？

林智堅說，他提出大新竹合併的倡議，事前沒有告訴任何人，在自由時報的專訪見報後，他便與總召柯建銘聯繫，後來也見了總統蔡英文和秘書長等人，目前竹竹合併最大的阻力仍是國民黨，修法及行政作業都要進行。

對於民進黨內的聲音，林智堅說，他也在第一時間打給陳明文前縣長，表達這是地方的共識，希望發展成直轄市，而嘉義縣及嘉義市第一時間並沒有想要合併。

對於周玉寇提問合併成功後會選嗎？林智堅說，如果他是為了個人下一步，他就不應該提，因為市長做滿後，他的未來海闊天空，但他覺得這件事如果不提 人生會有遺憾，既然提了，就應該留下來。

林智堅說，他是竹東高中畢業，在竹縣有很多朋友，也常到竹縣山林爬山，新竹縣是新竹人的共同生活圈，新竹縣有非常好的壞境、不僅是文化、林道也很美、這是竹市欠缺的，合併後透過山海串連，觀光上也能發展。

對於柯總召提到他和楊文科都可以選？為何會如此說？林智堅強調，柯總召會如此說，就是說沒有因人設事，國民兩黨要派誰都可以，不該把這麼大格局的話題侷限，尤其高雄、台南，都是國民黨執政時合併、桃園市也是。

此外，若大新竹成功合併，新竹縣、市議員會面臨員額問題，他當然知道這樣的倡議不討好，但第一時間如果楊縣長反對，他也沒辦法推動，如今此事能發展下去，不應該是血腥鬥爭，他感受到國民黨給楊文科滿大壓力，至於竹竹苗合併的議題？林智堅認為應該問苗栗縣民的看法，目前竹竹合併已是縣、市民眾的共識。

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