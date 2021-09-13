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    為洪秀柱抱屈卻遭影射發動輿論戰？李昶志：不排除提法律行動

    擔任過洪秀柱辦公室發言人的李昶志為柱柱姊抱屈卻被影射，不排除提法律行動。（記者王榮祥翻攝）

    擔任過洪秀柱辦公室發言人的李昶志為柱柱姊抱屈卻被影射，不排除提法律行動。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/13 07:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕擔任過洪秀柱辦公室發言人、正參選國民黨黨代表的李昶志，因黨主席候選人張亞中秀本票議題衍生風波，發文為洪秀柱抱屈，結果卻遭影射擅自發動輿論戰？李昶志昨深夜指出，相關報導已截圖，不排除提出法律行動。

    李昶志說，本來想算了，但看到這篇可笑的報導，已推測出報導中的消息人士身分，據聞消息人士昨在高雄受訪時，直接點名他已被朱立倫收買！？

    李昶志指出，這次主席選舉，他支持誰已經很明顯，原則很簡單，誰先來找他、他也不排斥這個人，就會支持！

    李昶志說明，從2015開始從事媒體服務工作，自己原則是讓媒體好工作，就是讓自己工作方便，反正現在一堆腦粉，看事情都斷章取義，他都覺得只要不認識的，應該都是反串的！

    李昶志感慨，國民黨已經一窮二白，看到這麼多人還願意爭成這樣，真是深感欣慰！

    他強調，上一篇文章結尾就已經說的很清楚，絕沒有黨內互打！只是看不慣這些男人瘋狂消費洪主席！當她隻身抗衡民進黨時，你們在那裡？

    李昶志認為，如果陳述事實也是攻擊，這也太不民主，然後這篇報導，他已經截圖，不排除提出法律行動。

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