陳柏惟罷免案是市長前哨戰？蔡其昌等人出手了

立委蔡其昌在臉書貼文肯定陳柏惟。（取自蔡其昌臉書）

2021/09/13 07:28

〔記者唐在馨／台中報導〕台灣基進黨籍台中市立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，在國民黨籍前立委顏寬恒宣佈以義工身份支持罷免後，包括民進黨籍立法院副院長蔡其昌在內的多位民代都以臉書或實際行動支援，黨內人士分析，罷免案後再過一年就是台中市長選舉，罷免案有市長前哨戰的味道，泛綠一定要全力以赴。

立法院副院長蔡其昌已經在臉書聲援陳柏惟，表示陳柏惟沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親，強調自己與陳柏惟聯手爭取投入在海線的建設項目、經費也不計其數，尤其陳柏惟他看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，強調會與陳柏惟繼續攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，來縮短城鄉之間的差距

請繼續往下閱讀...

而不止是蔡其昌，包括立委黃國書，立委莊競程以及議員林德宇，楊典忠等人也都在臉書貼文支持陳柏惟。

黨內人士表示，其實在五月疫情沒有大爆發前，民進黨中央已經下達指令要全力協助陳柏惟，比照高雄黃捷的罷免案一樣，要讓罷陳案無法通過，但之後爆發疫情，目前雖然降為二級警戒，但仍有變種病毒的威脅，因此很多大型活動無法進行，組織的「陸戰」也就難以推動。

黨內人士表示，目前陳柏惟也有自己的步調，基本上民進黨是和台灣基進合作，但由目前前立委顏寬恒已宣佈投入罷免組織做義工，這一席區域立委對顏家，對國民黨乃至對於現任市長盧秀燕可以說是都非常重要，如何阻止國民黨勢力反撲，並且不要被視為國民黨贏了市長前哨戰，接下來泛綠一定會動起來，不要罷免案過關。

議員楊典忠等人也都在臉書貼文支持陳柏惟。（取自楊典忠臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法