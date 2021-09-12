不服來辯！「護台胖犬」劉仕傑下戰帖 找「戰鬥藍」辯論台美關係

劉仕傑今（12）日在臉書對「戰鬥藍」發下「3對3辯論」戰帖。（圖擷取自劉仕傑臉書）

2021/09/12 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量國際部主任劉仕傑昨（11）日在臉書發文提及駐美代表處正名為「台灣代表處」，並點名「戰鬥藍」表態，而資深媒體人趙少康則以：「戰鬥藍支持美國與中華民國復交」回應，遭劉仕傑嗆「死守中華民國沒有用」。劉仕傑今（12）日也在臉書對「戰鬥藍」發下「3對3辯論」戰帖，並表示，對抗「戰鬥藍」只有「護台黃」，「既然不服，就來辯吧」！

劉仕傑今日在臉書發文表示，昨天趙少康董事長親自回應關於「駐美代表處名稱」的問題，對於能理性探討台灣外交議題的人，「儘管立場我無法認同，但我仍給予肯定」。劉仕傑說：「然而也因為立場不同，既然台灣有許多年輕人都很關心台灣外交的下一步，我在此正式邀請趙少康大哥及戰鬥藍成員，來場『三對三公開辯論』吧！」

請繼續往下閱讀...

劉仕傑表示，此次辯論題目就設定為大家所關心的「台美關係的下一步」，「戰鬥藍有72名成員，包括中央及地方民代，我想從72名挑出3名應該不難吧？」。至於為何希望進行辯論，劉仕傑解釋，中華民國派跟台灣派（Republic of China vs Taiwan），一直是台灣外交上無法說清楚的路線之爭，「馬英九執政時，言必稱中華民國；綠營執政時，又希望強調台灣一詞的份量」。

劉仕傑提到，「台灣已經3次政黨輪替，未來無論如何，總是有可能會再次政黨輪替」，對前線的台灣外交官來說，「國家認同」卻無所適從，自我介紹時，究竟要用Taiwan還是ROC，內心必然經過一番掙扎；而對國外政要來說，更為尷尬，國際友人總會問：「你們到底希望用什麼名稱被認識？」

劉仕傑指出，這樣的模糊及困擾，造成台灣的外交一直無法向外傳遞一個明確的訊息，而目前在國際上，美國及歐盟都有所謂「一中政策」，但與中國的「一中原則」並不相同。他解釋，以駐美代表處更名來說，這是美方內部即可決定的事項，並不會動搖到美方的「一中政策」，「當然，中國會反對。但說實話，台灣做哪件事，中共不會反對呢？台灣每四年舉行一次總統大選，中共也會叫囂啊，難道台灣因為這樣而不選總統嗎」？

劉仕傑表示，「駐美代表處更名」有其指標性意義，它傳遞出「台灣社會的主流想法，是希望以Taiwan這個名字被認識」，特別對於台灣年輕人來說，「Taiwan」比「中華民國」更具有認同感。他也說：「雖然短期內要美國跟台灣建交，有其困難，但外交著重務實，目前能夠做的，我們先做，而駐美經文代表處（TECRO）改成台灣代表處（TRO），就是我們現在可以做的。」

劉仕傑最後表示，「我還有許多想法，願意跟趙少康大哥及戰鬥藍的朋友們分享。這些，就留到辯論場合上講吧！親愛的戰鬥藍朋友們，一起打球了！」

劉仕傑（見圖）今日在臉書發文表示，趙少康董事長親自回應關於「駐美代表處名稱」的問題，「儘管立場我無法認同，但我仍給予肯定」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法