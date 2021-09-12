為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林姿妙颱風天跑攤 冬山鄉長坐鎮公所卻無辜受牽連

    林峻輔於風災期間，視察抽水站運作情形。（林峻輔提供）

    林峻輔於風災期間，視察抽水站運作情形。（林峻輔提供）

    2021/09/12 16:34

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣災害應變中心揮官的縣長林姿妙，昨天颱風期間，跑到冬山鄉大興村，參加中秋聯歡晚會跑攤，引發不小風波；如今，風波尚未平息，冬山鄉長林峻輔反無辜受牽連，有網友在Line群組指控，林峻輔今天於颱風期間，跑去吃宴會，讓林急著在臉書上澄清，表示自己整天都在冬山公所內坐鎮。

    有網友在我是宜蘭人Line群組裡，發文表示，「昨天縣長被罵防颱還在到處跑攤，發佈停班停課資訊還是全省最後一個縣發的，今天換鄉長吃宴會，巧合的是都是冬山鄉的活動。」

    林峻輔看到留言，立刻在臉書上澄清，他說颱風警報1級開設，昨晚跟今天他都在崗位勘災或留守，沒跑攤，網友光天化日說昨晚縣長今日冬山鄉長去跑餐宴，然後就讓人開始公評，感覺很糟糕，不知道是故意造謠還是看錯人，希望網友發文前，能好好確認，還原真相。

    林峻輔受訪時說，他身為冬山鄉災害應變中心的指揮官，公所有軍警進駐，隨時等待他的指揮，怎麼可能還跑去跑攤，況且今天冬山鄉根本沒有宴會，網友根本是亂編一通。

    他說，昨天冬山鄉的活動他都沒去了，縣長還從宜蘭市過去，讓他很意外，沒想到，縣長引起的風波，反而讓他無辜受牽連，只好趕快在臉書上澄清。

    冬山鄉長林峻輔反無辜受牽連，有網友在Line群組指控，林峻輔今天於颱風期間，跑去吃宴會，讓林急著在臉書上澄清，表示自己整天都在冬山公所內坐鎮。 （林峻輔提供）

    冬山鄉長林峻輔反無辜受牽連，有網友在Line群組指控，林峻輔今天於颱風期間，跑去吃宴會，讓林急著在臉書上澄清，表示自己整天都在冬山公所內坐鎮。 （林峻輔提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    璨樹來襲 林姿妙視察文旦、三星蔥防災整備
    2021/09/12 12:53

    璨樹來襲 林姿妙視察文旦、三星蔥防災整備
    林姿妙颱風天還跑攤 大興村長：沒想到縣長會來
    2021/09/12 11:30

    林姿妙颱風天還跑攤 大興村長：沒想到縣長會來

    見疫思遷 讓綠為家人演繹動人樂章
    宜蘭縣全台最後公布停班課 民批：指揮官林姿妙竟在跑攤
    2021/09/11 23:48

    宜蘭縣全台最後公布停班課 民批：指揮官林姿妙竟在跑攤

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播