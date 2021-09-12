林姿妙颱風天跑攤 冬山鄉長坐鎮公所卻無辜受牽連

林峻輔於風災期間，視察抽水站運作情形。（林峻輔提供）

2021/09/12 16:34

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣災害應變中心揮官的縣長林姿妙，昨天颱風期間，跑到冬山鄉大興村，參加中秋聯歡晚會跑攤，引發不小風波；如今，風波尚未平息，冬山鄉長林峻輔反無辜受牽連，有網友在Line群組指控，林峻輔今天於颱風期間，跑去吃宴會，讓林急著在臉書上澄清，表示自己整天都在冬山公所內坐鎮。

有網友在我是宜蘭人Line群組裡，發文表示，「昨天縣長被罵防颱還在到處跑攤，發佈停班停課資訊還是全省最後一個縣發的，今天換鄉長吃宴會，巧合的是都是冬山鄉的活動。」

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林峻輔看到留言，立刻在臉書上澄清，他說颱風警報1級開設，昨晚跟今天他都在崗位勘災或留守，沒跑攤，網友光天化日說昨晚縣長今日冬山鄉長去跑餐宴，然後就讓人開始公評，感覺很糟糕，不知道是故意造謠還是看錯人，希望網友發文前，能好好確認，還原真相。

林峻輔受訪時說，他身為冬山鄉災害應變中心的指揮官，公所有軍警進駐，隨時等待他的指揮，怎麼可能還跑去跑攤，況且今天冬山鄉根本沒有宴會，網友根本是亂編一通。

他說，昨天冬山鄉的活動他都沒去了，縣長還從宜蘭市過去，讓他很意外，沒想到，縣長引起的風波，反而讓他無辜受牽連，只好趕快在臉書上澄清。

冬山鄉長林峻輔反無辜受牽連，有網友在Line群組指控，林峻輔今天於颱風期間，跑去吃宴會，讓林急著在臉書上澄清，表示自己整天都在冬山公所內坐鎮。 （林峻輔提供）

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