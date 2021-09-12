東勢實驗教育園區喊卡 中市府遭審計部糾正

舊東勢高工，前台中市長林佳龍規劃為東勢實驗教育複合式園區，盧秀燕上台後喊卡，遭審計部糾正。（記者歐素美攝）

2021/09/12 16:39

〔記者歐素美／台中報導〕審計部台中市審計處109年度台中市政府決算審核報告指出，盧市府中止東勢實驗教育複合式園區計畫，致使過去投入用以整修的經費1億1153萬元未能發揮效能，進而使完成的設施閒置，還引起受委託的民間機構提起法律救濟，要求台中市政府檢討改善。

前台中市長林佳龍任內為活化舊東勢高工校地，將該土地轉型為東勢實驗教育複合式園區，並且編列預算完成活動中心整修等工程，開放社區使用，原規劃以公辦民營方式，由海聲華德福學校營運，不料，盧秀燕上任後，以少子化、鄰近大茅埔雙冬斷層等理由中止計畫，引發教育界與地方譁然抗議。

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審計部台中市審計處在109年度台中市政府決算審核報告中，對盧市府提出糾正，審計部認為「辦理台中市東勢實驗教育複合式園區計畫，終止執行，投入鉅額經費未發揮效能，亟待檢討改善」。

審計部指出，台中市政府以安全性疑慮未獲教育部補助經費，卻又無財源籌措替代方案，導致終止計畫執行，造成已投入的鉅額經費完成設施閒置；以受少子女化影響為由，公告廢止委託，衍生受委託民間機構不服提起訴願，亟待檢討改善。

對此，教育文化委員會議員江肇國表示，盧市府上任以來停止實驗教育園區計畫，有不少山城地區居民感到惋惜。舊東勢高工的土地，在胡前市長時期也曾經規劃要規劃為客家文化園區，因未得地方民眾支持而荒廢至今，成為實驗教育園區後，當地鄉親也殷殷期盼舊東勢高工土地活化的希望。

江肇國表示，實驗教育是政策也是趨勢，過去一向也獲得中央支持。至於少子化是共同面臨的問題，實驗教育課程不受課綱限制，相信不會因此排擠一般教育課程，各校也都可能發展出不同的課程模式，相信若有心持續推動，也能讓家長有更多學生就學選擇。

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