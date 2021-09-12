國民黨景美宿舍參與都更分配 黨產會：查封在案「法拍」更值錢

國民黨拒繳「轉帳撥用」案8.6億元追徵價金，名下位於景美的黨工宿舍被行政執行署「查封」在案，近期已向黨產會申請參與都更房地分配獲准。（翻攝Google地圖）

2021/09/12 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨拒繳「轉帳撥用」案8.6億元追徵價金，名下一處位於台北市景美的黨工宿舍被行政執行署「查封」在案。據透露，因該筆查封黨產所在的老舊社區將進行都市更新，國民黨已向黨產會申請參與都更房地分配，黨產會考量都更後將增值，未來若「法拍」價格可以更高，委員會議已同意所請。

據了解，國民黨申請參與台北市文山區景仁街不動產都市更新案權利變換計畫房地分配的黨產，位於文山區景仁街82巷8號2樓，該筆不動產因國民黨拒繳黨產會追徵的8.6億元，2017年9月已被行政執行署台北分署連同國民黨松山區黨部、台北市富民路、新店文化路等多筆黨產強制執行查封，尚未進行法拍。

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對此，黨產會官員受訪表示，景美景仁街附近的黨工宿舍，黨產會先前已請行政執行署完成查封，現在那邊的老舊公寓要整合都更，其他住戶同意要參與都更了，其中一層所有權人是國民黨，所以來申請參與都更房地分配。

官員指出，都更後價值一定會增加，對於後續法拍執行有一定利多，該案情形很難不同意，黨產會已依黨產條例第9條第1項但書規定同意所請。他提及，黨產會與執行署討論過，執行署表示「沒有問題」，原本那一戶拆掉蓋新的一戶，國民黨參與分配分回新的，查封效力會繼續存在，不影響查封效力，未來若法拍可賣到更好價錢。

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