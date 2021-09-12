國民黨主席選舉》朱立倫政見會早退惹議 蔣根煌：有事前告知

國民黨主席候選人朱立倫出席中常會發表政見，提早離席惹議，圖為會前接受媒體訪問。（資料照）

2021/09/12 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉開打，國民黨中常會日前舉辦政見發表會，4位候選人中，僅朱立倫提前離席，在藍營內部引發激烈討論，政見發表會議主席、新北市議長蔣根煌發聲明指出，朱立倫市前曾向他表達完成報告後先行離開，符合會議程序，希望不要成為候選人之千互相攻擊的話題。

國民黨中常會日前舉辦黨主席選舉政見發表會，朱立倫在其他候選人報告之際到外頭找媒體，而在自己報告結束後就離席，還被下一個報告的張亞中在台上問：「你要走了是不是？」引發藍營內部討論，朱也遭批評失禮。

請繼續往下閱讀...

當時的會議主席蔣根煌則發出聲明表示，中常會的黨主席政見發表會邀請黨主席候選人們向中常會報告政見與理念，沒有採用選舉辯論會的進行方式，也不需要交叉詰問環節，大會議程也沒有設定每位候選人要全程在場，會議議程就是單純呈現候選人完成自己的政見與理念的報告即可。

蔣根煌指出，朱立倫在事前曾向他表達將於完成報告後先行離開，也取得他同意，一切符合會議程序。

蔣根煌呼籲，此事僅是國民黨黨內常會例行程序，不需刻意放大操作，甚至成為候選人之間互相攻擊的話題。盼黨內選舉能回歸政見訴求，才是國民黨黨員與社會大眾之樂見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法