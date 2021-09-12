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    首頁　>　政治

    王浩宇稱付過林于凱老婆薪水 林：嚴重性別歧視及性騷擾

    林于凱發文糾正王浩宇用詞。（記者王榮祥翻攝）

    林于凱發文糾正王浩宇用詞。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/12 11:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前桃園市議員王浩宇聲稱，曾付過林于凱「老婆」當初在綠黨上班的薪水，時代力量高市議員林于凱今指出，這詞彙除抹煞個人人格獨立性，更帶有嚴重性別歧視及性騷擾。

    林于凱認為，不管什麼行業，都「先是一個人、然後才是其他」，自己從政之初即告訴身邊夥伴「政治是一時的，但朋友是一輩子的」，他重視朋友情誼，更何況是家人，自己底線就是「不要因為自己從政，影響到家人」，這條紅線是不會退讓的！

    林于凱強調，對於女性主體的尊重，用「你老婆、林太太」這樣的詞彙，去刻板標籤一位已婚女性，並且帶風向將勞工應有的勞動所得，簡化成「被誰養」甚至衍生出「老婆被別人養，不覺得頭上綠綠的」的詞彙，除抹煞個人人格獨立性，更帶有嚴重的性別歧視及性騷擾！

    他感慨，台灣民主到今天，還是有政治人物用似是而非的言論來帶風向，引導支持群眾對其家人的集體霸凌，令人感到非常憤怒。

    林于凱說明，妻子先前任職綠黨、社會民主黨聯盟競選辦公室的薪資，是綠黨、社會民主黨共同負擔，再由高雄黨務人員募捐而來，不是如王先生所提到的「薪水是他付的」，至於詳細細節的部分，因涉及他黨事務，不是他所能置喙。

    不過，如果王先生仍然堅持「林于凱背棄綠黨、妻子薪水是他付的」，會考慮用法律手段，來釐清以上情事。

    王浩宇聲稱，林于凱老婆當初在綠黨上班的薪水是他付的。（記者王榮祥翻攝）

    王浩宇聲稱，林于凱老婆當初在綠黨上班的薪水是他付的。（記者王榮祥翻攝）

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