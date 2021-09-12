批林姿妙颱風天還跑攤 議員︰匪夷所思、不顧縣民安全

林姿妙今早主持宜蘭縣災害應變中心工作會議，不願對跑攤多做說明。（記者游明金攝）

2021/09/12 10:24

［記者游明金／宜蘭報導］璨樹颱風來勢洶洶，宜蘭縣災害應變中心昨天上午11點30分提升為一級開設，身為指揮官的縣長林姿妙晚上竟還參加中秋聯歡晚會繼續跑攤。民進黨議會黨團召集人陳俊宇抨擊，林姿妙棄縣民安全不顧，颱風天不坐鎮應變中心，竟還有心思跑攤，讓人匪夷所思。

陳俊宇說，根據他的了解，昨天應變中心一級開設後，林姿妙一直未召開應變會議，直到今天上午9點才召開並主持首場會議，而有關今天是否停班停課，也是到昨晚8點10分才宣布，是全台最後一個宣布的縣市，林姿妙到底在忙什麼？

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陳俊宇指出，原來有民眾發現，昨晚6點30分左右，林姿妙出現在冬山，參加冬山鄉一個社區中秋聯歡晚會，和民眾打招呼並上台致詞，現場停留15至20分鐘，宜蘭縣應變中心早就一級開設，全宜蘭人晚上也都在等停班課資訊，颱風來襲，縣民莫不繃緊神經防颱備戰，林姿妙竟還有心思跑攤，置縣民安全不顧，這是多大諷刺。

林姿妙今早主持防颱工作會報後，對於跑攤之事不願回應，匆匆上車離去。應變中心副指揮官、縣府秘書長林茂盛回應，防颱應變會議已經開了3場，第1場是昨天上午10時30分，縣長與行政院院長視訊連線就開了，第2場是昨晚9點半，今天上午是第3場，並不是首場召開。

林茂盛指出，應變中心成立，縣長還是會外出瞭解災害整備工作，中心若須開會會回來親自主持，他自己則全程坐鎮，「我們全程掌握狀況，隨時報告給縣長」，縣長都有掌握。

陳俊宇批縣府「硬凹 」，與行政院長視訊時，應變中心未提升一級開設，昨晚是「跑攤」被踢爆後，林姿妙才趕回應變中心「視導」補救形象，縣府一級主管未被通知開會，這也算應變會議嗎？

宜縣防颱應變中心一級開設，林姿妙昨晚還跑攤參加中秋晚會。（民眾提供）

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