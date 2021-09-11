486先生FB被禁言！沈榮欽：該遏止臉書傷害台灣言論自由

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，是時候台灣立法院、政府與民間應該考慮「如何遏止臉書傷害台灣人的言論自由」。（美聯社檔案照）

2021/09/11 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕網紅486先生（本名陳延昶）發言力挺粉專「台灣制憲基金會TNC」，遭臉書以涉及仇恨言論為由刪文，並禁言30天；加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，是時候台灣立法院、政府與民間應該考慮「如何遏止臉書傷害台灣人的言論自由」。

沈榮欽表示，臉書的言論審查向來缺乏透明，外界無從得知臉書2萬名審查員，負責審查台灣言論者有多少是懂中文的境外人士，鑑於台灣與中國的政治情勢，任何境外人士的審查，都具有潛在傷害言論自由的可能，唯一能夠澄清的方式就是審查的透明化，但是臉書從來拒絕公開審查的細節，且臉書監察委員會也無法發揮監督功用。

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沈榮欽舉例，除了486先生之外，還有其他學者針對臉書言論自由發表文章，也都被刪除禁言，根據台灣人工智慧發展基金會的調查，發現臉書實際審查情況與社群守則訴求並未有明顯直接相關・且涉及中、港、台、中印關係等政治敏感議題較易被審查下架，而使用者並不會知道文章被下架。

沈榮欽認為，鑑於臉書在台灣的壟斷地位，台灣人的言論自由已經受到傷害，在美國，臉書受到憲法第一修正案以及230條款的保護，台灣對Facebbok的管制則相當鬆散，因此，台灣立法院、政府與民間是時候應該考慮，如何遏止臉書傷害台灣人的言論自由。

沈榮欽臉書原文

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