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    朱立倫稱明年選舉已協調2、3個縣市 黨內質疑「空話」

    國民黨主席候選人朱立倫。（資料照）

    國民黨主席候選人朱立倫。（資料照）

    2021/09/11 12:24

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫昨日受訪時透露，在自己當選上任黨魁前，他已經開始協調明年縣市長選舉，而且已經協調完成了2、3個縣市，今遭黨內人士質疑，目前處於看守狀態的黨中央，尚未啟動提名機制，朱的「越俎代庖」只能算是「空話」，而且侵犯到中常會職權。

    這名熟悉並多年從事輔選的藍營人士直言，「他（朱立倫）這個是選舉語言，據我知道的，他並沒有什麼協調！」「我不知道他協調的是哪2、3個縣市？」朱此舉應該只是凸顯自己是老主席，現任主席江啟臣沒有領導力。

    這名人士表示，目前國民黨執政的14個縣市，要連任的11個都可望徵召，不需要協調，3個任期屆滿的縣市包括苗栗縣、南投縣、連江縣，朱立倫有協調過嗎？他並透露，朱立倫先前到南投縣，確實有個別找立委許淑華、馬文君聊過，事後有人就問許、馬，朱是否有幫忙協調？結果是朱連提都沒提。

    至於是否可能協調非執政縣市？該人士說，這就要問朱立倫協調過哪一個？台北市有嗎？而朱待過的桃園市，目前已表態者包括前立委孫大千、吳志揚、桃園市議長邱奕勝，甚至前立委陳學聖、立委萬美玲，朱立倫有找過這些人協調嗎？另新竹市議會國民黨團已民調產生市議員林耕仁出線，但立委林為洲也想選新竹市長，朱立倫有協調林耕仁不選，讓給目前民調較高的林為洲嗎？

    至於朱立倫的協調結果，是否可能作為黨中央提名依據？黨內人士表示，國民黨向來以黨主席意志為依歸，縣市長提名也沒有那麼簡單，何況目前黨中央仍處於看守狀態，有意義的提名協調工作，最快要等新主席上任，新主席說了才算數，否則為何縣市長提名辦法要等主席產生後，再提報新的中常會通過？

    這名人士質疑，朱立倫的「協調」只是「空話」，目前談的都只能算是初步接觸，了根本不可能深入，在提名辦法都還沒有影子的情況下，協調沒有依據，就制度面而言，如果朱立倫真的做了協調，也是侵犯中常會的職權，因為提名辦法就是中常會通過的，即便朱已經當選成為準主席，在中常會未通過提名辦法前，講這樣的話是不得體的。

    黨內人士表示，即便許淑華、馬文君與南投市長宋懷琳將於下月16日就要進行民調，產生一位參選人，但最後的提名還是要依據黨中央通過的提名辦法來處理。

    他還說，如果朱立倫那麼厲害，高雄市藍軍普遍認為前副市長李四川是最佳人選，李四川做過朱立倫的秘書長、副市長，可以直接宣布徵召李四川參選高雄市長，如果朱連自己身邊的人都無法叫得動，卻協調別人，誰能相信？

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