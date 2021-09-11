第三波競選影片強調年輕化 江啟臣訴求國民黨要「抱孫」

國民黨主席江啟臣今發布第3波競選影片，強調國民黨是歷史悠久的政黨，但也必須「抱孫」，讓一棒接一棒。（資料照）

2021/09/11 09:41

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席江啟臣今天發布第3波競選影片，影片中他以爺爺、奶奶對於「抱孫」的喜悅做為比喻，強調國民黨是歷史悠久的政黨，但也必須「抱孫」，讓一棒接一棒，棒棒強棒把國民黨精神傳承下去，自從他擔任黨主席後，國民黨正在走出新時代的路線，讓國民黨與民進黨的青年支持度差距正在縮小。

江啟臣強調，國民黨面對逐漸流失年輕世代的支持，在他接任黨主席的時候，國民黨40歲以下的年輕人不到3%，黨正面臨嚴峻的「少子化」問題，這一切別無原因，正是黨內對待年輕人的「態度」。

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他表示，年輕人需要機會、被理解，他擔任黨主席後，國民黨正在走出新時代的路線，過去1年國民黨舉辦了2030願景台灣，擘劃共同未來，還復辦革命實踐講習班、籌辦青年智庫以及部署青年反攻政策，紮根新世代，有超過4000位青年入黨，雖然還未徹底翻轉國民黨的體質，但是大家需要勇敢踏出第一步。

江啟臣說，年輕人不是鐵板一塊，最怕的是國民黨自己的腦袋僵化，對於年輕人的成見像是鐵板，而國民黨正在一條正確的航道上，或許風雨、或許湧浪，但只要信心堅定，就能抵達願景之地，中華民國才能蓬勃興旺。

國民黨主席候選人江啟臣今公布第三波競選影片強調年輕化，訴求國民黨必須「抱孫」。（截圖自江啟臣臉書）

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