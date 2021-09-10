王浩宇宣布參選高雄市議員 首支競選廣告主角竟是韓國瑜

遭罷免的前桃園市議員王浩宇10日在臉書宣布轉戰高雄，將投入三民區市議員初選。（資料照）

2021/09/10 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕遭罷免的前桃園市議員王浩宇10日在臉書宣布轉戰高雄，將投入三民區市議員初選，他也PO出第一支競選廣告，竟是剪輯前高雄市長韓國瑜昔日罵他的片段，呼應他真的要南下高雄參選，還剪進前總統馬英九的片段：「我不是來了嗎？」

今年初被罷免的王浩宇10日在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入高雄市三民區市議員初選，他也在個人臉書公布首支競選廣告，內容剪輯過往韓國瑜罵他的片段：「桃園有一個議員，天天從桃園砲打高雄。颱風天警報發生了，然後高雄下大雨，開始罵高雄了。現在是什麼世界啊？我四個字：『放馬過來』。再加四個字：『林北等你啊』！」他還剪進馬英九的頭像、語音說「我不是來了嗎」搭配自己的宣傳照。

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王浩宇還說，希望三民區的民眾能在電話民調上力挺他，「浩宇特別邀請韓國瑜前市長跟馬英九前總統推薦，希望大家看到可以幫我分享出去，愛你們喔～～～」。

影片曝光後引發網友朝聖，紛紛笑說「從來沒看過這麼高CP值的宣傳影片XD」、「人帥真好，有韓導和馬英九加持真心推薦」、「終於等到了吼。ㄟ韓導人呢？」、「水啦…浩宇說到做到」、「有韓導推薦太震撼了！…看來藍綠通吃沒問題了，哈哈！」、「這個廣告好欸，還是韓導好笑，預祝高票當選」。

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