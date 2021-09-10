點出北市府防疫問題卻遭批「假消息」 苗博雅發長文反擊

苗博雅（右）今（10日）發長文反擊，抨擊北市府凡遇到「不同意見」就扣上「假消息」的大帽子，諷刺「執政就有這麼大嗎？」（資料照）

2021/09/10 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府7日公布1例即將臨盆的孕婦確診案，丈夫6月確診，孕婦未立即隔離及PCR採檢，僅居家隔離，北市議員苗博雅痛批北市府遇到「該驗拒驗」居然接受，根本潦草、有法不管；反遭副市長黃珊珊反嗆，「假消息，議員搞不清楚狀況，中央沒有強制要驗」。對此，苗博雅今（10日）發長文反擊，抨擊北市府凡遇到「不同意見」就扣上「假消息」的大帽子，「執政就有這麼大嗎？」

苗博雅在臉書表示，昨天下午北市府動用執政資源，開記者會批鬥她，晚上輪到執政黨（民眾黨）接棒，直接做哏圖，再貼她假消息標籤，今天由媒體接續出手，用極為偏頗的下標，「對我個人做攻擊，試圖把焦點從市政，轉移到苗博雅沒有考取律師執照」。

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苗博雅說，她從政以來，全部經歷都攤在陽光下，一直都是公開資訊，她不滿北市府、民眾黨與媒體輪番上陣，把「假消息」「抹黑」的標籤貼在她身上，強調問政必須「論事實」、「講道理」；民主國家，政府可澄清「事實錯誤」，但必須接受不同意見的辯論交鋒，只有獨裁政權才會把異議直接稱為假消息，動用政府資源和執政資源，對異議者追殺到底。

苗博雅質問北市府，關於孕婦確診案，她講的事實，哪一個是捏造的？

1.孕婦6月被匡列拒檢，6/19解隔離，9月待產確診。這是假消息嗎？

2.北市精準疫調政策：市府6/16的圖卡造假嗎？衛生局6/17的網頁造假嗎？市府6/28的圖卡造假嗎？

3.我的法律意見，確實跟柯市府不一樣。法律意見不同，就是製造假消息嗎？

「柯市府已經兼任司法院大法官，負責統一解釋全國法律了嗎？」苗博雅不滿地說，

台北市政府近年來，已經學會骯髒的政治把戲，府黨媒聯手扮演「大法官」、「真理部」，凡遇到「不同意見」就直接扣上「假消息」的大帽子，批判市政措施不當，就是假消息；指出政策的負面疑慮，沒有按照市府的心意詮釋，也是假消息；法律意見和市府不同，還是假消息。

苗博雅諷刺北市府，法律見解不用辯論，反對的意見一律打為假消息，直接由民眾黨定義真理，意見不同就是假消息，「執政就有這麼大嗎？」她也強調自己行得正、坐得端，禁得起考驗，將於今晚9點接受來call in回答問題，「我們直球對決，不怕你來，怕你不敢來」。

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