曝已開始協調明年縣市長選舉 朱立倫：已完成2、3個

民黨主席候選人朱立倫說，他每次下鄉除了競選行程，已經開始協調明年選舉的事情。（記者方賓照攝）

2021/09/10 19:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今天下午接受網路直播節目專訪時指出，為了贏得2022選舉，在當選上任黨魁之前，他每次下鄉除了競選行程，已經開始協調明年選舉的事情，由於黨內派系很多，大家意見不一，他必須整合、團結大家，決定提名誰來參選，他強調，自己從政時間較久，協調可能空間較大，因為大家會看他這位老朋友的面子。

朱立倫還說，黨內有些人可以早當縣市長，有些人可以晚當，他目前只能透露，自己已經協調完成2、3個縣市，國民黨明年選舉整合得愈好，戰力就會愈強，勝選機會也就會更大。

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談到當年的「換柱事件」，朱立倫說，他已經道歉過上百次了，洪秀柱本人每次都跟他說，「又不是你」，但畢竟他要概括承受，這件事情洪秀柱本人可以講，但如果他講，就牽涉到很多人，何必呢！他強調，一切要往前走，重點是錯誤不要再發生，而且他覺得拿這件事情打他的人，洪秀柱也最清楚，「很可能就是當時最想發動換柱的人」。

對於主持人提及他主張「親美反共」，朱立倫立即加以否認，強調這是大家的斷章取義，過去他是提蔣經國時代「親美反共」，後來國民黨走到「親美和陸」或「親美和中」的時代，這是在講述歷史。

此外，朱立倫也聲援前國民黨智庫副董事長連勝文。他說，3個月前連勝文提及復必泰疫苗時，被民進黨網軍指控是支持中國疫苗，當時國民黨不夠強硬支持自己的智庫副董事長，所以他才會說，當面對綠營攻擊時，國民黨一定要砲口一致對外。

他強調，自己的執行力與領導力大家都稱讚，所謂領導力就是貫徹執行到底，如果有某位黨內同志受害，全黨一定要全力捍衛，像過去中天關台事件，其實民進黨是在打藍軍，而且下一個被關的電視台說不定會是TVBS。

有關中廣董事長趙少康成立的「戰鬥藍」，朱立倫說，他覺得應該重新做詮釋，國民黨中心思想是正藍思想，也就是捍衛中華民國，蔣經國則是最愛台灣、建設台灣的正藍，全黨精神要有戰鬥，因此最後目標是成為「必勝藍」。

主持人問，以後要聽誰的？朱立倫說，大家目標一致往前衝，不是只聽朱立倫，而是要聽全黨的目標，趙少康當然是黨重要的一份子，前高雄市長韓國瑜也是重要資產，大家的目標就是成為「必勝藍」。

朱立倫在節目後接受訪問時還說，過程中不管是趙少康或參加「戰鬥藍」的立委，都與他保持聯繫，所有黨員都有「戰鬥藍」的精神，目標是走向「必勝藍」，國民黨的中心思想就是「正藍」。

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