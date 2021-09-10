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    竹市「大、小綠」議員送花給楊文科 爭取「出席」竹竹苗合併升格討論會

    新竹市「大、小綠」議員今天下午跨過頭前溪，跟新竹縣綠黨的民代一同送花給縣長楊文科，也表達想要參加明天在縣府舉辦的竹竹苗首長、議長以及立委討論大新竹合併升格的會議。（記者黃美珠攝）

    新竹市「大、小綠」議員今天下午跨過頭前溪，跟新竹縣綠黨的民代一同送花給縣長楊文科，也表達想要參加明天在縣府舉辦的竹竹苗首長、議長以及立委討論大新竹合併升格的會議。（記者黃美珠攝）

    2021/09/10 17:54

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹市長林智堅無法出席明（11）日由縣長楊文科主辦的竹竹苗合併升格討論會，新竹市的「大、小綠」議員們倒是「高度意願」想要參加。今天下午1點，由民進黨籍市議員陳建名率領4名「大、小綠」議員到縣府，跟綠黨的縣議員余筱菁和竹北市代陳冠宇會合，送花替倡議大新竹合併爭取升格的楊文科加油，並表達想參加的意願，可惜楊文科不在，由縣府警衛室代收。

    縣府民政處長邱靖雅說，明天的會議是採邀約制，立委助理和隨行人員才能進入，受邀立委若是本人沒有到場，也不能由他人代為發言。媒體採訪也被限制僅能在會議剛開始2名縣長楊文科和徐耀昌致詞時，以及會議結束後才開放。

    民進黨竹市議員陳建名、劉康彥、施乃如、鄭美娟、綠黨市議員劉崇顯今天下午送花跨過頭前溪到縣府要給楊文科。

    陳建名說，這是因為從媒體專訪曝光市長林智堅的大新竹合併政策後，縣長楊文科就表態贊成，但國民黨內卻有不同聲音。為了大新竹共同民眾未來的福祉，竹竹合併升格勢在必行，所以他們想給楊文科加油鼓勵，並邀楊文科參加由他跟20多名縣、市議員發起的13+3、一週一宣講活動，前往13鄉鎮與新竹市3區，跟民眾面對面說明合併的這個議題。

    劉康彥說，楊文科多年在產業、科學園區服務，以其經驗第一時間就支持、認同大新竹合併升格為第7都，可惜國民黨高層包含主席江啟臣、祕書長李乾龍等卻把這個議題窄化為選舉議題，他請國民黨高層不要阻礙新竹縣市合併、升格、進步的權益。

    陳建名還說，他們特別挑選梔子花送楊文科，是因它冬天的花苞到夏天才綻放，象徵人要有堅持的精神；百合則是同心團結。送這樣的花束給楊文科，也代表鼓勵楊文科為了新竹縣市的民眾一起努力。

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