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    黨主席選舉有多少勝算？ 江啟臣：很有信心

    尋求連任的國民黨主席江啟臣（左二）今天到嘉義市拜票。（記者丁偉杰攝）

    尋求連任的國民黨主席江啟臣（左二）今天到嘉義市拜票。（記者丁偉杰攝）

    2021/09/10 16:43

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕尋求連任的國民黨主席江啟臣今天到嘉義市拜票，被問到黨主席選舉有多少勝算？他說，很有信心，他過去17個月來對黨務工作越來越熟悉、上手，團隊更能掌握黨務工作推動方向，接下來要進行的年底公投、2022地方選舉布局等，都在原規劃中，他將排除萬難，追求連任，希望讓黨務工作無縫接軌。

    江啟臣拜票行程今天來到嘉義市，下午由國民黨嘉市議員鄭光宏、傅大偉等人陪同到玉皇宮、南嶽殿、大廈宮等廟宇參香。

    江啟臣說，他是4位黨主席候選人中，最了解黨的處境、需要及下階段黨的任務及所要達成目標，他更重申，這目標若沒有達成，自己一定會請辭下台，希望黨員不要只給他17個月時間。

    江啟臣說，17個月來國民黨從谷底走出來，現在上坡當中，不進則退，需無縫接軌，我們希望青年可以接棒，讓國民黨世代傳承工作可繼續下去，未來工作能趕快整合黨內各界力量，讓年底公投過關、2022地方選舉勝選，作為2024大選勝選基礎。

    針對國防預算創新高一事，江啟臣說，民進黨執政這幾年，幾乎每年國防預算都增加，而這只是公務預算而已，還不包括採購武器、裝備等特別預算，例如F-16V戰機升級及購買等，基於國防需要，國民黨會做好監督，但錢要花在刀口上。

    江啟臣強調，國防不是只有靠武器、武力，政治與軍事間的拿捏，有賴領導人的智慧，台灣不應成為別人的籌碼、棋子、更不要讓台灣陷入其他國家的競爭與對峙當中。

    國民黨主席將於25日改選，隨著本土疫情升溫，選舉是否再延期，江啟臣回應，防疫是全民的事，國民黨會持續監督執政的民進黨防疫工作有無落實，注意疫情發展，國民黨14個執政縣市長也把防疫、民眾生命財產安全放在最優先。

    江啟臣（右二）由國民黨嘉市議員鄭光宏（右一）、傅大偉（左一）等人陪同到玉皇宮參香。（記者丁偉杰攝）

    江啟臣（右二）由國民黨嘉市議員鄭光宏（右一）、傅大偉（左一）等人陪同到玉皇宮參香。（記者丁偉杰攝）

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